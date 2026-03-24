Ciencia

Científicos descubren piojos capaces de vivir a 2.000 metros bajo el mar

Investigación internacional detalla los mecanismos que permiten a un parásito resistir presión extrema y falta de oxígeno en el océano profundo

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Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos explican cómo un piojo marino sobrevive a grandes profundidades junto a focas, con adaptaciones únicas para respirar bajo el agua.
Científicos explican cómo un piojo marino sobrevive a grandes profundidades junto a focas, con adaptaciones únicas para respirar bajo el agua. (Canva Stock/Ivanvieito de Getty Images / Beatice Galli de Pexels)







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