Ciencia

Científicos descubren función clave del espacio entre neuronas en la comunicación cerebral

La forma del espacio extracelular determina la precisión de la comunicación neuronal y el equilibrio de la actividad cerebral según nuevos hallazgos

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Por Europa Press
(Foto de ARCHIVO) Imagen de neuronas en blanco y espacio extracelular en color. REMITIDA / HANDOUT por JAN TONNESEN Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 24/4/2026
El CSIC demostró que el entorno de las neuronas regula el flujo de químicos. Este descubrimiento explica cómo el cerebro mantiene su agilidad y salud. (JAN TONNESEN/JAN TONNESEN)







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