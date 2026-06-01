Ciencia

Científicos descubren en una cueva nuevas pistas sobre 40.000 años de vida humana en la península ibérica

Tres décadas de excavaciones revelaron cómo vivieron distintas poblaciones humanas en el norte de España desde los neandertales hasta la Edad del Bronce

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Por Jailine González Gómez
Excavaciones revelan 40.000 años de ocupación humana continua y el entierro de una mujer de hace 19.000 años.
Excavaciones revelan 40.000 años de ocupación humana continua y el entierro de una mujer de hace 19.000 años. (Universidad de Nuevo México/Divulgación)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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