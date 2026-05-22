Ciencia

Científicos de Brasil desarrollan fármaco con placenta que logró regenerar médula espinal y devolver movilidad

La nueva terapia usa proteínas derivadas de placenta humana y ya genera expectativa en la medicina regenerativa

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Un compuesto brasileño elaborado con proteínas de placenta abrió una nueva vía para tratar lesiones severas en la médula espinal.
Un compuesto brasileño elaborado con proteínas de placenta abrió una nueva vía para tratar lesiones severas en la médula espinal. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Tiempo Colombia

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