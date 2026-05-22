Científicos de Brasil desarrollan fármaco con placenta que logró regenerar médula espinal y devolver movilidad

Un compuesto brasileño elaborado con proteínas de placenta abrió una nueva vía para tratar lesiones severas en la médula espinal.

Una investigación liderada por la Universidad Federal de Río de Janeiro abrió una nueva posibilidad para tratar lesiones irreversibles de la médula espinal. El equipo científico desarrolló un compuesto que busca regenerar conexiones neuronales dañadas y recuperar funciones motoras en pacientes con parálisis.

El avance es el resultado de más de 25 años de estudios en medicina regenerativa. La terapia se basa en la polilaminina, una sustancia creada en laboratorio a partir de la laminina, una proteína extraída de la placenta humana.

Durante el desarrollo embrionario, esa proteína facilita la comunicación entre neuronas. También organiza tejidos y estimula el crecimiento de los axones, encargados de transmitir impulsos eléctricos en el cuerpo. Los investigadores señalaron que la cantidad natural de laminina disminuye con la edad y eso reduce la capacidad del organismo para reparar nervios dañados.

Los científicos brasileños lograron polimerizar la proteína en laboratorio. El resultado fue un compuesto que funciona como un andamio molecular. Su objetivo consiste en guiar el crecimiento de nuevas neuronas y reconectar vías nerviosas interrumpidas por traumatismos.

Ensayos mostraron recuperación de movilidad

Durante las pruebas clínicas, el fármaco se aplicó directamente en la columna vertebral de los pacientes. Los resultados mostraron que la efectividad depende del tiempo transcurrido desde el accidente y de la gravedad de la lesión.

El compuesto se probó en animales y personas con distintos niveles de recuperación. En perros con lesiones medulares, los animales recuperaron la movilidad por completo.

Uno de los casos más destacados fue el del voluntario Bruno Drummont de Freitas. Él recibió el tratamiento 24 horas después de sufrir un traumatismo que lo dejó paralizado. Su recuperación fue total en cinco meses.

Otro caso correspondió a la atleta paralímpica Hawanna Cruz Ribeiro. Ella recibió la terapia tres años después de sufrir una lesión medular. La deportista recuperó entre un 60% y un 70% del control de su tronco.

La investigación es dirigida por Tatiana Coelho de Sampaio, profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro. La científica coordinó el proyecto enfocado en desarrollar alternativas para lesiones complejas de la médula espinal.

Laboratorio espera autorización sanitaria

La producción de la polilaminina está a cargo del Laboratorio Cristália, empresa que fabrica el fármaco con placentas donadas por mujeres sanas.

Actualmente, la compañía espera la autorización de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, conocida como ANVISA, para iniciar estudios regulatorios de mayor escala.

Según las previsiones del equipo investigador, el permiso sanitario podría llegar en el corto plazo. Los primeros lotes serían destinados a pacientes con lesiones recientes de médula espinal, con menos de tres meses de evolución.

Los análisis preliminares de seguridad no detectaron reacciones adversas ni efectos secundarios graves en los voluntarios participantes.

Ogari Pacheco, fundador y presidente del consejo de administración de Cristália, indicó en una entrevista con el autor David Josué Calderón Coss que los resultados no son iguales para todos los pacientes. También explicó que las aplicaciones más rápidas mostraron mejores respuestas clínicas y confirmó avances en tratamientos para casos crónicos.

El desarrollo de este fármaco plantea una nueva perspectiva para la neurología regenerativa y abre la posibilidad de modificar tratamientos considerados irreversibles por la medicina convencional.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.