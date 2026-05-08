Ciencia

Científicos coinciden: el ‘multitasking’ no existe, el cerebro no puede hacer varias tareas al mismo tiempo

Investigaciones internacionales demostraron que el cerebro humano no procesa tareas en paralelo y que la multitarea aumenta errores y distracciones

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Científicos concluyeron que el cerebro cambia rápidamente entre tareas y que esa práctica afecta memoria, atención y productividad.
Científicos concluyeron que el cerebro cambia rápidamente entre tareas y que esa práctica afecta memoria, atención y productividad. (ChatGPT/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMultitareaMultitasking
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.