Científicos coinciden: el ‘multitasking’ no existe, el cerebro no puede hacer varias tareas al mismo tiempo

Científicos concluyeron que el cerebro cambia rápidamente entre tareas y que esa práctica afecta memoria, atención y productividad.

La idea de que una persona puede realizar varias tareas al mismo tiempo sin afectar su rendimiento perdió respaldo científico. Un nuevo estudio concluyó que el cerebro humano no procesa información en paralelo. En realidad, encadena las tareas de forma secuencial.

La investigación apareció en la revista Quarterly Journal of Experimental Psychology. El trabajo estuvo a cargo de la Universidad Martín Lutero de Halle-Wittenberg, la Universidad a Distancia de Hagen y la Medical School Hamburg.

Los científicos analizaron a 25 participantes durante varios días. Cada persona debía ejecutar dos tareas simultáneas. La primera consistía en identificar el tamaño de un círculo en una pantalla con la mano derecha. La segunda requería clasificar sonidos según su tono: agudo, medio o grave.

El cerebro optimiza tareas, pero no trabaja en paralelo

Los participantes mejoraron su velocidad y redujeron errores conforme avanzó el experimento. Ese fenómeno recibe el nombre de Virtually Perfect Time Sharing.

Sin embargo, los investigadores descartaron que esa mejora responda a una capacidad real de multitarea.

El psicólogo Torsten Schubert, de la Universidad de Halle, explicó que el cerebro optimiza el orden de los pasos individuales para disminuir interferencias entre tareas. Según el especialista, la mente humana logra encadenar procesos de forma eficiente, pero siempre uno detrás del otro.

El estudio también reveló que esa eficiencia tiene límites claros. Ante cambios mínimos en las tareas, aumentaron los errores y crecieron los tiempos de respuesta.

Expertos alertan sobre riesgos cotidianos

Los hallazgos tienen implicaciones en actividades diarias que requieren alta concentración.

El investigador Tilo Strobach, de la Medical School Hamburg, advirtió que intentar realizar varias tareas al mismo tiempo puede resultar peligroso en contextos críticos.

Entre esos escenarios figuran la conducción de vehículos y profesiones que exigen atención constante. Según los expertos, el cerebro siempre prioriza una secuencia sobre otra.

Estudios previos también cuestionaron el multitasking

Uno de los especialistas que más estudió este fenómeno es Earl Miller, neurocientífico del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Sus investigaciones concluyeron que el ser humano no puede ejecutar dos tareas conscientes al mismo tiempo. Miller señaló que, aunque el cerebro almacena grandes cantidades de información, solo logra concentrarse en uno o dos pensamientos conscientes de manera simultánea.

El experto indicó que muchas personas creen que hacen multitasking, pero en realidad cambian constantemente de una tarea a otra.

Ese cambio continuo ralentiza el cerebro y aumenta la posibilidad de cometer errores. Además, la atención suele concentrarse más en una actividad que en las demás.

La multitarea también afecta productividad y aprendizaje

Diversos estudios publicados en los últimos años vincularon la multitarea con una caída en la productividad laboral.

Un informe de 2007 del analista Jonathan B. Spira, de la firma Basex, calculó pérdidas anuales de $650.000 millones para las empresas debido a la multitarea. La información apareció en The New York Times.

Otra investigación de la Universidad de California monitoreó a cientos de empleados en oficinas. Los resultados mostraron que los trabajadores tardaban más de 10 minutos en retomar una tarea original después de interrupciones como responder llamadas o correos electrónicos.

Además, un experimento del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Londres, financiado por Hewlett-Packard y divulgado por la BBC, detectó reducciones significativas en el coeficiente intelectual de personas que realizaban múltiples actividades durante pruebas cognitivas.

Los investigadores compararon esos efectos con las alteraciones que provoca pasar una noche sin dormir o consumir marihuana.

El multitasking perjudica la memoria y la retención

La multitarea también mostró efectos negativos en el aprendizaje.

El estudio Los efectos adversos del multitasking en el aprendizaje, liderado por el profesor Russell Poldrack de la Universidad de California, concluyó que alternar tareas dificulta la retención de conocimientos a largo plazo.

La investigación señaló que las distracciones reducen la capacidad de una persona para mantener información con el paso del tiempo en comparación con alguien enfocado en una sola actividad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.