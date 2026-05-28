Ciencia

Científicos argentinos hallan un ‘talón de Aquiles’ común entre dengue, zika y fiebre amarilla que podría frenar futuros virus

El estudio identificó una estructura común en varios virus transmitidos por mosquitos y halló moléculas capaces de bloquear su replicación

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Por La Nación / Argentina / GDA
Investigadores argentinos encontraron una región clave compartida por varios virus y avanzan hacia posibles antivirales de amplio espectro.
Investigadores argentinos encontraron una región clave compartida por varios virus y avanzan hacia posibles antivirales de amplio espectro. (ChatGPT/Generada con IA)







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