Científico provoca tensión global al crear una cerveza que actúa como vacuna oral

Un experimento casero impulsado por un virólogo de Estados Unidos reactivó debates sobre ética, regulación y seguridad científica

Por O Globo / Brasil / GDA
La cerveza con función vacunal creada en una cocina abrió un intenso debate internacional sobre ética, regulación y riesgos científicos.
La cerveza con función vacunal creada en una cocina abrió un intenso debate internacional sobre ética, regulación y riesgos científicos.







