Científico aficionado redescubre en Australia una planta que se creía extinta desde hace 60 años

Una fotografía tomada en Queensland permitió confirmar que una especie vegetal sin registros desde 1967 aún sobrevive en Australia

Por O Globo / Brasil / GDA
El uso de plataformas de ciencia ciudadana permitió reclasificar una planta australiana que se creía extinta y ahora figura como críticamente amenazada.
El uso de plataformas de ciencia ciudadana permitió reclasificar una planta australiana que se creía extinta y ahora figura como críticamente amenazada. (Aaron Bean/iNaturalist)







