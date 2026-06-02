Ciencia

Christina Koch, astronauta del Artemis II: ‘Es maravilloso escuchar de nuevo de la tierra... siempre la elegiremos’

La integrante de Artemis II pronunció uno de los mensajes más recordados de la misión tras recuperar contacto con la Tierra detrás de la Luna

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Por Jailine González Gómez
La reflexión de Christina Koch tras el apagón de comunicaciones en el lado oculto de la Luna continúa entre los momentos más emblemáticos de Artemis II.
La reflexión de Christina Koch tras el apagón de comunicaciones en el lado oculto de la Luna continúa entre los momentos más emblemáticos de Artemis II. (NASA/NASA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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