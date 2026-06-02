Christina Koch, astronauta del Artemis II: ‘Es maravilloso escuchar de nuevo de la tierra... siempre la elegiremos’

La reflexión de Christina Koch tras el apagón de comunicaciones en el lado oculto de la Luna continúa entre los momentos más emblemáticos de Artemis II.

Dos meses después de la misión Artemis II, las palabras de la astronauta Christina Koch tras recuperar las comunicaciones con la Tierra continúan entre los momentos más recordados del histórico viaje alrededor de la Luna.

La integrante de la tripulación pronunció el mensaje luego de que la nave Orion permaneciera cerca de 40 minutos sin contacto de radio y láser con la Tierra mientras atravesaba el lado oculto de la Luna. Durante ese periodo, previsto dentro del plan de vuelo, los equipos de control, los familiares de los astronautas y el público aguardaron el restablecimiento de las comunicaciones.

Cuando la señal regresó, Koch fue la primera voz que se escuchó desde la nave.

“Es genial escuchar a la Tierra de nuevo, a Asia, África y Oceanía. Los estamos mirando. Escuchamos que pueden mirar hacia arriba y ver la luna en este momento. Nosotros también los vemos”, expresó.

La astronauta aprovechó el momento para retomar una idea que ya había compartido durante la maniobra de inyección translunar, cuando la nave abandonó la órbita terrestre rumbo a la Luna.

“Cuando hicimos la propulsión hacia la luna, dije que no abandonamos la Tierra, sino que la elegimos. Y eso es verdad. Exploraremos. Construiremos naves. Volveremos a visitar. Construiremos puestos científicos de avanzada. Conduciremos rovers, haremos radioastronomía, fundaremos empresas. Impulsaremos la industria, inspiraremos. Pero, en última instancia, siempre elegiremos la Tierra. Siempre nos elegiremos los unos a los otros”, afirmó.

La declaración se produjo durante uno de los momentos más simbólicos de la misión. Artemis II llevó a sus cuatro tripulantes más lejos de la Tierra de lo que cualquier ser humano había viajado hasta ahora y marcó el regreso de astronautas a las cercanías de la Luna por primera vez desde el programa Apolo.

Además de sus labores como astronauta, Koch también enfrentó situaciones cotidianas durante el vuelo. Al inicio de la misión solucionó un problema técnico relacionado con el sistema sanitario de la nave y se describió a sí misma como la “plomera espacial”, al señalar que se trataba de uno de los equipos más importantes a bordo.

Tras regresar a la Tierra, Koch aseguró que el aspecto más significativo de Artemis II no fueron las cifras de audiencia ni los registros de la misión, sino conocer el impacto que tuvo entre las personas.

Según indicó, una de las mayores satisfacciones fue saber que el vuelo logró generar reacciones que trascendieron fronteras e identidades.

La astronauta también ha reiterado que el éxito de Artemis II fue resultado del trabajo de miles de personas y organizaciones involucradas en el programa espacial, más allá de la labor realizada por los cuatro integrantes de la tripulación.

Lo que sigue

La NASA anunciará el próximo 9 de junio la tripulación de Artemis III, la siguiente misión del programa lunar Artemis.

La misión transportará a cuatro astronautas a bordo de la nave Orion, lanzada por el cohete SLS desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida.

Según la agencia, Artemis III pondrá a prueba capacidades de encuentro y acoplamiento necesarias para las futuras operaciones de alunizaje y se apoyará en la experiencia obtenida durante Artemis II.

La NASA informó que el anuncio de la tripulación se realizará durante un evento en el Centro Espacial Johnson, en Houston.