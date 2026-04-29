Ciencia

Christina Koch, astronauta de Artemis II, sobre su regreso a la Tierra: ‘Cada vez que me despertaba pensaba que estaba flotando’

La astronauta relató que al despertar sentía que flotaba; una investigación analizó cómo el cerebro tarda en reajustarse a la gravedad terrestre

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Por Jailine González Gómez
Christina Koch contó que tras regresar seguía sintiendo que flotaba. Un estudio explica cómo el cerebro mantiene la referencia de microgravedad.
Christina Koch contó que tras regresar seguía sintiendo que flotaba. Un estudio explica cómo el cerebro mantiene la referencia de microgravedad. (NASA/NASA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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