Ciencia

Christina Koch, Astronauta de Artemis II: ‘Cuando las personas viven en microgravedad, los órganos vestibulares no funcionan correctamente’

La astronauta explicó que la falta de gravedad altera el equilibrio y obliga al cerebro a depender más de la vista

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Por Jailine González Gómez
Christina Koch detalló cómo la microgravedad afecta el aparato vestibular y provoca mareos y desorientación al volver a la Tierra.
Christina Koch detalló cómo la microgravedad afecta el aparato vestibular y provoca mareos y desorientación al volver a la Tierra. (Robert Markowitz/NASA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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