Ciencia

Astronauta Christina Koch de Artemis II comparte video de la Tierra vista desde la nave Orion

La ingeniera grabó con su celular imágenes del planeta desde la ventana de la nave

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Por Jailine González Gómez
Christina Koch publicó un video desde la nave Orion en el que muestra la Tierra iluminando su rostro.
Christina Koch publicó un video desde la nave Orion en el que muestra la Tierra iluminando su rostro. (Instagram/@astro_christina)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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