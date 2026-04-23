Astronauta Christina Koch de Artemis II comparte video de la Tierra vista desde la nave Orion

Christina Koch publicó un video desde la nave Orion en el que muestra la Tierra iluminando su rostro.

La astronauta Christina Koch compartió un video grabado con su celular en el que muestra la Tierra desde la nave Orion de la misión Artemis II.

La grabación inicia con una toma de su rostro iluminado. Koch explica que la luz visible corresponde al brillo del planeta.

Luego cambia a la cámara trasera. En ese momento se observa la Tierra a través de una ventana de la nave.

La publicación se da días después de que la tripulación de Artemis II regresó a la Tierra tras completar una misión de 10 días alrededor de la Luna.

El 16 de abril, en el Centro Espacial Johnson de NASA, la tripulación —Reed Wiseman, Victor Glover, Koch y Jeremy Hansen— ofreció su primera conferencia tras la misión.

Durante esa actividad, Koch resumió su experiencia en tres ideas: señaló la necesidad de redefinir la vocación, asumir el miedo como parte del proceso y construir redes de apoyo.

La astronauta afirmó: “Hacé lo que te asusta. El camino de menor resistencia no suele ser el que más beneficios aporta al mundo ni el que más te da sentido de valentía y confianza”.