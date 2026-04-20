Ciencia

Christina Koch, astronauta de Artemis II: ‘Hacé lo que te asusta, el camino de menor resistencia no suele ser el que más beneficios aporta al mundo’

La astronauta sintetizó la experiencia de Artemis II en tres principios tras una misión de 10 días alrededor de la Luna

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Por Jailine González Gómez
Christina Koch es asistida al descender de la cubierta del USS John P. Murtha, tras ser recuperada junto a la tripulación de Artemis II luego del amerizaje en el océano Pacífico frente a California, el 10 de abril de 2026.
Christina Koch es asistida al descender de la cubierta del USS John P. Murtha, tras ser recuperada junto a la tripulación de Artemis II luego del amerizaje en el océano Pacífico frente a California, el 10 de abril de 2026. (Bill Ingalls/NASA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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