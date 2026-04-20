Christina Koch, astronauta de Artemis II: ‘Hacé lo que te asusta, el camino de menor resistencia no suele ser el que más beneficios aporta al mundo’

Christina Koch es asistida al descender de la cubierta del USS John P. Murtha, tras ser recuperada junto a la tripulación de Artemis II luego del amerizaje en el océano Pacífico frente a California, el 10 de abril de 2026.

La tripulación de Artemis II regresó a la Tierra y, días después, condensó una década de preparación en una idea simple: avanzar implica incomodidad. La astronauta Christina Koch lo expresó sin matices durante la conferencia: “Hacé lo que te asusta. El camino de menor resistencia no suele ser el que más beneficios aporta al mundo ni el que más te da sentido de valentía y confianza”.

El 16 de abril, en el Centro Espacial Johnson de NASA, la tripulación —Reed Wiseman, Victor Glover, Koch y Jeremy Hansen— ofreció su primera conferencia tras completar una misión de 10 días alrededor de la Luna. Fue el regreso de la exploración humana al espacio profundo en más de medio siglo.

La frase de Koch surgió como respuesta a una pregunta de un periodista del Houston Business Journal, quien trasladó inquietudes de lectores jóvenes inspirados por la misión. El reportero consultó qué consejo darían a quienes ahora “miran hacia el cielo”.

Koch organizó su respuesta en tres ideas. Primero, redefinir la vocación. Planteó buscar aquello que se puede sostener en el tiempo sin perder interés. Segundo, asumir el miedo como parte del proceso. Tercero, construir redes de apoyo.

El planteamiento encontró eco inmediato en el resto de la tripulación. El comandante Wiseman advirtió que la sociedad pierde de vista la necesidad de enfrentar desafíos complejos. Señaló que avanzar exige involucrarse en tareas difíciles, desde construir sistemas hasta innovar en otras áreas.

El piloto Glover llevó la discusión al terreno del aprendizaje. Insistió en la necesidad de hacer preguntas y depender del conocimiento colectivo. Ningún astronauta opera solo en un entorno donde cada decisión involucra múltiples sistemas.

La misión convirtió esas ideas en práctica. La tripulación enfrentó un entorno donde lo desconocido pesa más que cualquier simulación. La preparación técnica, coincidieron, permite reducir esa incertidumbre y ejecutar decisiones bajo presión.

El riesgo apareció como condición estructural. Para avanzar hacia una presencia sostenida en la Luna, explicaron, será necesario aceptar más incertidumbre que en programas anteriores. Parte de la operación dependerá de la capacidad de resolver problemas en tiempo real, lejos de la Tierra.

En ese contexto, el trabajo en equipo se posicionó como sistema de soporte. Koch insistió en que ningún logro es individual. Hansen reforzó la idea al recomendar compartir metas y confiar en el entorno. La colaboración, dijo, es lo que permite sostener objetivos de gran escala.