Christina Koch, astronauta de Artemis II: ‘No hay nada que te prepare para la impresionante sensación de ver tu planeta iluminado como si fuera de día’

Christina Koch relataró el asombro de ver la Tierra iluminada desde el espacio y reflexionó sobre la unidad humana.

La astronauta Christina Koch afirmó que “no hay nada que te prepare para la impresionante sensación de ver tu planeta iluminado como si fuera de día”, al describir las vistas de la Tierra durante el viaje de la misión Artemis II hacia la Luna.

La declaración surgió durante una entrevista en la que a la tripulación le preguntaron qué era lo que más les emocionaba una vez que llegaran a la Luna. Koch respondió que, aunque sabía lo que iban a ver, observar el planeta iluminado desde el espacio superó cualquier expectativa.

“Sabía que eso es lo que veríamos, pero no hay nada que te prepare para el aspecto impresionante de ver tu planeta natal iluminado tan brillante como el día y también el resplandor de la luna sobre él por la noche con un hermoso haz de luz del atardecer”, relató la astronauta.

La tripulación explicó que la emoción surgió después de experimentar “vistas increíbles del planeta Tierra” y observar “el planeta entero por la ventana en un solo panel”. Los astronautas señalaron que pensar en tener una vista similar de la Luna desde cerca aumentó todavía más la expectativa del viaje.

Los cuatro integrantes de Artemis II también describieron un momento ocurrido aproximadamente una hora antes de la entrevista, cuando el control de misión en Houston reorientó la nave durante una puesta de sol. Según relataron, pudieron observar el planeta completo “de polo a polo”, distinguir África, Europa y hasta las auroras boreales.

Ese instante fue catalogado por la tripulación como “el momento más espectacular” del viaje y aseguraron que la escena “detuvo a los cuatro en seco”.

A partir de esa experiencia, los astronautas reflexionaron sobre cómo se percibe la humanidad desde el espacio. Indicaron que, al mirar la Tierra desde la cápsula Orion, el planeta “se ve como una sola cosa” y señalaron que el Homo sapiens es “un solo pueblo”, sin importar las diferencias entre las personas.

La tripulación utilizó esa visión para enviar un mensaje de unidad y cooperación. Según indicaron, cuando las personas dejan de lado sus diferencias y unen fortalezas, pueden alcanzar logros históricos como regresar a la Luna más de 50 años después de las misiones Apolo.

Los astronautas también compartieron detalles de la convivencia dentro de la cápsula Orion durante la fase de crucero de la misión. Koch contó que durmió suspendida “como un murciélago” en el túnel de acoplamiento, ya que en el espacio no existe una orientación fija de arriba o abajo.

Otro integrante de la tripulación relató que, mientras se adaptaba a la ingravidez, al quedarse dormido sentía como si estuviera “tropezando con un bordillo”.

La misión también enfrentó situaciones cotidianas dentro de la nave. Los astronautas explicaron que debieron lidiar con bajas temperaturas en la cápsula y con un problema inicial en el inodoro espacial, que posteriormente logró resolverse.

Durante la conversación, los integrantes de Artemis II reconocieron el peso histórico de la misión y calificaron el envío de cuatro personas a 402.000 kilómetros de distancia como un “esfuerzo hercúleo”.

Los astronautas afirmaron que, al abandonar la órbita terrestre, se miraron entre sí con incredulidad ante el logro técnico que representa el regreso de seres humanos a las cercanías de la Luna después de más de cinco décadas.