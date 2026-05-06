Ciencia

Christina Koch, astronauta de Artemis II: ‘No hay nada que te prepare para la impresionante sensación de ver tu planeta iluminado como si fuera de día’

La tripulación describió el impacto de observar la Tierra desde el espacio durante su viaje hacia la Luna

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Por Jailine González Gómez
Artemis II NASA astronaut Christina Koch stands on the mobile launcher at Launch Pad 39B as part of an integrated ground systems test at Kennedy Space Center in Florida on Wednesday, Sept. 20, to test the crew timeline for launch day.
Christina Koch relataró el asombro de ver la Tierra iluminada desde el espacio y reflexionó sobre la unidad humana. (Frank Michaux/NASA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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