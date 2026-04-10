Ciencia

Chocolate, queso y yogur: el hallazgo científico que los vincula con una mayor esperanza de vida

Análisis científico detecta vínculos entre alimentos fermentados y menor riesgo de muerte, con diferencias según el tipo de producto

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Por O Globo / Brasil / GDA
Investigación global relaciona lácteos fermentados y chocolate con menor mortalidad, pero advierte que no demuestra causa directa.
Investigación global relaciona lácteos fermentados y chocolate con menor mortalidad, pero advierte que no demuestra causa directa. (Canva stock/pixabay/Karola G de Pexels/tashka2000 de Getty Images Pro)







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