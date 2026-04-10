Chocolate, queso y yogur: el hallazgo científico que los vincula con una mayor esperanza de vida

Una investigación internacional de gran escala señaló que el consumo de chocolate, queso y productos lácteos fermentados como el yogur se asocia con un menor riesgo de mortalidad. El estudio se publicó en la revista Frontiers in Nutrition y analizó datos de más de 3 millones de personas.

El trabajo examinó información de 50 estudios científicos. El objetivo fue determinar la relación entre alimentos fermentados y el riesgo de muerte por distintas causas, incluidas enfermedades cardiovasculares y cáncer.

Los resultados indicaron que algunos alimentos fermentados mostraron una asociación con menor mortalidad. Entre ellos destacaron los lácteos fermentados como el yogur. En estos casos, una mayor ingesta se vinculó con una reducción cercana al 6% en el riesgo de muerte por cualquier causa.

El análisis también encontró que el consumo diario de estos productos se relacionó con una menor mortalidad cardiovascular y por cáncer. Los investigadores atribuyeron estos efectos a factores como la modulación de la microbiota intestinal, propiedades antiinflamatorias y mejoras en la salud metabólica.

En el caso del yogur, se observó una asociación con menor mortalidad general. Sin embargo, no se registraron resultados estadísticamente significativos en relación con enfermedades cardiovasculares o cáncer.

El queso mostró una reducción moderada en la mortalidad por todas las causas. No se identificó una relación clara con mortalidad cardiovascular o por cáncer en general. No obstante, surgió una posible asociación protectora frente al cáncer de pulmón.

El estudio también evaluó el chocolate, derivado del cacao fermentado. Su consumo se vinculó con menor mortalidad general y cardiovascular. Este efecto podría explicarse por los polifenoles del cacao, compuestos que favorecen la función vascular y reducen el estrés oxidativo.

No todos los alimentos fermentados presentaron resultados consistentes. Productos como el miso y el pan de fermentación natural no mostraron una relación clara con la reducción de la mortalidad.

Los investigadores señalaron que la fermentación es uno de los métodos más antiguos de procesamiento de alimentos. Este proceso genera compuestos que podrían ofrecer beneficios a largo plazo para la salud.

El estudio correspondió a una meta-análisis, el primero en evaluar de forma integral la relación entre alimentos fermentados y mortalidad. Aun así, los autores advirtieron que los datos son observacionales. Esto implica que muestran asociaciones, pero no prueban una relación de causa y efecto.

También se detectaron variaciones entre los estudios analizados. Estas diferencias podrían explicarse por factores como hábitos alimentarios, características de las poblaciones y formas de procesamiento de los alimentos.

Los científicos indicaron que se requieren ensayos clínicos más rigurosos para determinar si estos alimentos influyen de manera directa en la longevidad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.