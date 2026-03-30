Ciencia

Chimpancé sorprende con habilidades musicales: estudio revela cómo Ayumu marca ritmo y vocaliza

Investigación en Japón analiza 89 videos de un chimpancé que usa herramientas y vocaliza con ritmo constante en comportamientos no aleatorios

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Por O Globo / Brasil / GDA
Ayumu, un chimpancé de 26 años, muestra patrones rítmicos y vocales que científicos vinculan con el origen evolutivo de la música.
Ayumu, un chimpancé de 26 años, muestra patrones rítmicos y vocales que científicos vinculan con el origen evolutivo de la música. (Hattori et al./Annals of the New York Academy of Science)







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