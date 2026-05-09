Ciencia

Cerebro, piensa sobre ti mismo

Lo que la ciencia de la autoconciencia puede enseñarnos sobre la toma de decisiones con confianza.

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Por Tim Vernimmen
Steve Fleming explora algunos de los escáneres que utiliza para reconstruir cómo la actividad cerebral se relaciona con diferentes aspectos de la metacognición.
Steve Fleming explora algunos de los escáneres que utiliza para reconstruir cómo la actividad cerebral se relaciona con diferentes aspectos de la metacognición. (CORTESÍA DE STEVE FLEMING/CORTESÍA DE STEVE FLEMING)







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