Ciencia

Cenar atún: los efectos en su cuerpo que pocos toman en cuenta por la noche

Descubra cómo incluir atún en la cena puede influir en su cuerpo, desde el descanso hasta la salud cardiovascular, y qué aspectos debe tomar en cuenta antes de consumirlo con frecuencia

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Por El Universal / México / GDA
El atún aporta proteínas, Omega-3 y triptófano. Puede mejorar el descanso, aunque su consumo en lata debe ser moderado.
El atún aporta proteínas, Omega-3 y triptófano. Puede mejorar el descanso, aunque su consumo en lata debe ser moderado. (Canva stock/Aflo Images / Cnv Studio)







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