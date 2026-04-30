Cenar atún: los efectos en su cuerpo que pocos toman en cuenta por la noche

El atún en lata figura como una opción práctica y accesible para la cena. Su larga duración y facilidad de preparación lo convierten en un alimento frecuente en muchos hogares. Sin embargo, su consumo nocturno genera dudas sobre sus efectos en el organismo.

Este pescado de agua salada aporta nutrientes clave que benefician distintas funciones del cuerpo. Según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, contiene minerales como calcio, magnesio y selenio. Estos elementos contribuyen a la protección celular, el fortalecimiento del sistema inmunológico y el adecuado funcionamiento de la tiroides.

El atún también incluye vitaminas del complejo B. Estas favorecen el metabolismo y ayudan a generar energía. Además, su alto contenido de proteínas impulsa la reparación muscular, un proceso relevante durante las horas de descanso.

Otro componente destacado es el Omega-3, un ácido graso esencial. Este nutriente apoya la salud cardiovascular. Entre sus efectos se encuentran la reducción de triglicéridos, la disminución del colesterol y el control de la presión arterial. También se asocia con la prevención de infartos y accidentes cerebrovasculares.

Consumir atún en la noche puede resultar beneficioso debido a su proteína magra. Este tipo de proteína favorece la recuperación de tejidos mientras el cuerpo descansa. Su bajo aporte calórico, sobre todo en presentaciones en agua, lo convierte en una opción ligera para la cena.

Además, se trata de un alimento saciante. Esto ayuda a controlar el apetito nocturno y reduce la posibilidad de ingerir otros productos antes de dormir.

El atún contiene triptófano, un aminoácido vinculado con la producción de serotonina y melatonina. Estas sustancias participan en la regulación del sueño, lo que puede favorecer el descanso nocturno según la Clínica Universidad de Navarra.

Pese a sus beneficios, el consumo de atún enlatado requiere moderación. Este tipo de producto incluye sodio y conservantes que prolongan su vida útil. Por esta razón, se recomienda controlar su ingesta dentro de una dieta equilibrada.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.