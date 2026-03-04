Ciencia

Células de mujer tomadas sin consentimiento en 1951 siguen en laboratorios: caso suma nuevo acuerdo judicial

Las células HeLa cambiaron la investigación médica durante décadas. Un nuevo acuerdo con Novartis revive el debate sobre su origen sin consentimiento

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un acuerdo entre Novartis y la familia de Henrietta Lacks reaviva la historia de las células HeLa, usadas durante décadas en investigación médica.
Un acuerdo entre Novartis y la familia de Henrietta Lacks reaviva la historia de las células HeLa, usadas durante décadas en investigación médica. (Canva stock/Mohammed Haneefa Nizamudeen de Getty Images Pro/Oregon State University/Wikimedia Commons)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcélulas
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.