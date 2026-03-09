Castillo del siglo XVIII ocupado en la Segunda Guerra Mundial sale a la venta en Francia

Una finca histórica de más de 20 hectáreas y 1.500 m² de construcción se vende en Francia. El castillo fue ocupado durante la Segunda Guerra Mundial.

A dos horas de París, en el valle del Somme y cerca de la ciudad de Amiens, se encuentra a la venta una de las residencias históricas más llamativas de Francia. Se trata del Château de Long, un castillo del siglo XVIII que fue ocupado durante la Segunda Guerra Mundial y que hoy se ofrece por €8.500.000 ($9.800.000 aproximadamente).

La propiedad abarca más de 1.500 m² de construcción y se extiende sobre una finca de más de 20 hectáreas. El lugar combina arquitectura aristocrática, jardines formales y un entorno natural junto al río Somme canalizado.

Origen aristocrático del siglo XVIII

El castillo se construyó en 1733 por orden de Honoré-Charles de Buissy, señor de Long. La residencia se concibió como una “folie”, una casa de recreo destinada al prestigio y al descanso de la nobleza.

El diseño quedó a cargo del arquitecto Charles-Étienne Briseux, quien se basó en sus propias publicaciones sobre arquitectura de residencias campestres. Más tarde, Pierre de Buissy, hijo del propietario original, completó la decoración interior.

En el proceso participó el pintor Jean-Baptiste Huet. Algunos paneles originales del castillo se vendieron años después. El coleccionista Gérard de Berny logró recuperarlos y hoy se conservan en el Musée de l’Hôtel de Berny, en Amiens.

Arquitectura francesa y detalles rococó

El Château de Long se levantó con ladrillo rosado y piedra blanca. El edificio presenta un techo a la mansarda, característico de la arquitectura francesa de la época.

La fachada principal muestra tres volúmenes sobresalientes con ornamentación floral. También destaca una clave de arco con una máscara escultórica, símbolo de fuerza.

La fachada posterior mira hacia el este. Su diseño es más sobrio. Sin embargo, mantiene la simetría arquitectónica del conjunto.

El interior conserva salones con boiseries, espejos dorados y pisos de roble. El castillo dispone de 10 dormitorios y espacios que recuerdan la estética de los grandes salones de Versalles. La decoración mantiene rasgos del estilo rococó francés.

Jardines, invernaderos y acceso al río

El complejo incluye varias construcciones anexas restauradas. Entre ellas figuran antiguos pabellones conectados por una galería central.

También destaca un invernadero escalonado que desciende en terrazas hacia el río.

El terreno posee jardines franceses, estanques y un pequeño puerto privado. Además cuenta con un sistema de invernaderos restaurados dentro de la propiedad.

Guerra, abandono y restauración

Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, el castillo perteneció a distintas familias nobles. Entre ellas figuran los Rouvroy y los Panévinon de Marsat.

En 1916, en medio de dificultades económicas vinculadas con la Primera Guerra Mundial, la propiedad se vendió. Durante décadas quedó abandonada y cayó en estado ruinoso.

En 1964, el industrial Roger Van Glabeke adquirió el castillo y emprendió una restauración integral. El proyecto obtuvo el Gran Premio de Obras Maestras en Peligro.

El edificio también sufrió deterioro durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Las tropas utilizaron el lugar durante el conflicto.

La restauración posterior respetó el diseño original del inmueble y sus valores decorativos.

Una propiedad histórica en el mercado

En la actualidad, el Château de Long se encuentra a la venta a través de la firma Emile Garcin, especializada en propiedades de alto valor histórico.

La finca combina más de tres siglos de historia, una ubicación estratégica en el norte de Francia y una vista directa al Somme canalizado.

El castillo representa una de las residencias históricas disponibles en el mercado inmobiliario europeo con mayor carga patrimonial.

