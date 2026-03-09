Ciencia

Castillo del siglo XVIII ocupado en la Segunda Guerra Mundial sale a la venta en Francia

El Château de Long, cerca de Amiens, combina arquitectura aristocrática, jardines franceses y una historia que atraviesa tres siglos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Una finca histórica de más de 20 hectáreas y 1.500 m² de construcción se vende en Francia. El castillo fue ocupado durante la Segunda Guerra Mundial.
Una finca histórica de más de 20 hectáreas y 1.500 m² de construcción se vende en Francia. El castillo fue ocupado durante la Segunda Guerra Mundial. ( Alf van Beem/Wikimedia Commons)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGFranciaSegunda Guerra Mundial
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.