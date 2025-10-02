Casas de poliestireno: esta alternativa económica y sostenible revoluciona la construcción civil

El uso de poliestireno expandido avanza como técnica sostenible en edificaciones rápidas, resistentes y de bajo costo ambiental.

En medio de una industria dominada por el concreto y el acero, una alternativa con material liviano, reciclable y económico empieza a ganar terreno: las casas de poliestireno.

Se trata de edificaciones realizadas con poliestireno expandido (EPS), que utilizan módulos ligeros ensamblables para formar estructuras resistentes y con alta eficiencia térmica.

Este sistema ha demostrado ser económico, sostenible y adaptable, posicionándose como una solución innovadora en países desarrollados. La técnica rompe esquemas de la arquitectura tradicional sin sacrificar el confort.

Origen europeo y expansión global

La construcción con EPS nació en Europa en la década de 1960, como respuesta a la necesidad de crear viviendas livianas, térmicas y resistentes a terremotos. El método fue impulsado por la empresa italiana Monolity, que desarrolló paneles de poliestireno revestidos con malla de acero y concreto.

La tecnología fue adoptada en Alemania, Italia, Japón, Estados Unidos y Canadá, y su crecimiento responde a los objetivos globales de descarbonización y eficiencia energética.

En el caso de Brasil, aunque su uso comenzó en los años 90, el sistema ha cobrado relevancia en años recientes gracias a su versatilidad, rapidez y menor impacto ambiental.

“El poliestireno contribuye a la sostenibilidad a través de su reciclabilidad y reintroducción en la cadena de producción, lo que reduce la necesidad de nuevas materias primas y la cantidad de residuos enviados a los vertederos”, afirmó Ivan Fraga, propietario de Isolev Isopor.

El poliestireno permite una reducción significativa en el uso de agua y madera. Su proceso de fabricación y reutilización disminuye la generación de residuos y la necesidad de materias primas nuevas. Además, su capacidad de aislamiento térmico y acústico reduce la necesidad de sistemas de climatización, generando ahorro energético de largo plazo.

En el sistema constructivo los bloques de EPS de alta densidad se ensamblan y rellenan con concreto y acero, formando paredes de concreto armado de gran resistencia.

Esta técnica acorta los tiempos de obra hasta en un 50% y permite una reducción del 80% en el uso de madera.

Seguridad estructural certificada

Los materiales utilizados son resistentes al fuego y a la humedad. El EPS utilizado es de tipo Clase F anti-llamas y recibe un recubrimiento especial con argamasa flexible y fibra de vidrio que evita fisuras y absorción de humedad.

El sistema puede usarse en casas, piscinas, muros, edificios de hasta 12 pisos, galpones industriales y hasta estructuras para el agro.

En zonas sísmicas, el EPS combinado con concreto actúa como una caja flexible que absorbe impactos y protege la estructura, aumentando su durabilidad y seguridad.

Datos técnicos y curiosidades

El EPS está compuesto en 98% por aire y 2% por material sólido .

. Es reciclable y no tóxico , no genera moho ni atrae insectos.

, no genera moho ni atrae insectos. Puede ser moldeado en múltiples formatos, ofreciendo libertad arquitectónica .

. Su uso genera menos residuos en obra.

en obra. Su peso liviano facilita el transporte y montaje , reduciendo costos logísticos.

, reduciendo costos logísticos. El tiempo total de obra puede reducirse.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.