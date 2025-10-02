Ciencia

Casas de poliestireno: esta alternativa económica y sostenible revoluciona la construcción civil

Casas con poliestireno expandido reducen costos, tiempos de obra y consumo energético. Una técnica resistente, limpia y sostenible

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El uso de poliestireno expandido avanza como técnica sostenible en edificaciones rápidas, resistentes y de bajo costo ambiental.
El uso de poliestireno expandido avanza como técnica sostenible en edificaciones rápidas, resistentes y de bajo costo ambiental. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCasas de poliestirenoArquitecturaConstrucción
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.