Carros se convierten en ‘esculturas de hielo’ tras fuga de agua a -20 °C en China

El agua de una fuga se congeló al instante a -20 °C y dejó varios carros cubiertos de hielo en una ciudad china.

Una fuga de agua en una tubería provocó que varios automóviles quedaran convertidos en esculturas de hielo en Changchun, China, luego de que la temperatura descendiera hasta -20 °C el domingo 8 de febrero.

La escena llamó la atención por su aspecto inusual. Varios vehículos estacionados amanecieron cubiertos por una gruesa capa de hielo. Los propietarios debieron utilizar cuchillos y martillos para retirar el hielo adherido a la carrocería.

El miércoles 11 de febrero las autoridades locales aclararon la causa del fenómeno. Según informaron, una tubería perteneciente a una empresa cercana presentó una fuga. El escape generó grandes pozas de agua en la zona, de acuerdo con el medio Sun.

Los automóviles que circulaban por el sector pasaron sobre esas pozas. El movimiento dispersó el agua hacia los vehículos estacionados. Debido al frío extremo, el líquido se congeló de inmediato y formó estructuras sólidas alrededor de los carros.

La imagen resultó aún más llamativa porque Changchun alberga en invierno un reconocido festival de esculturas de hielo, lo que reforzó la apariencia surrealista del hecho.

El gobierno local indicó que indemnizará posibles daños ocasionados a los vehículos afectados por la congelación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.