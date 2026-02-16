Ciencia

Carros se convierten en ‘esculturas de hielo’ tras fuga de agua a -20 °C en China

Una tubería dañada generó pozas que, al congelarse por el frío extremo, cubrieron vehículos estacionados con gruesas capas de hielo

Por O Globo / Brasil / GDA
El agua de una fuga se congeló al instante a -20 °C y dejó varios carros cubiertos de hielo en una ciudad china.
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

