Captan por primera vez el nacimiento de un cachalote con parto asistido por animales de su propia especie

El nacimiento de un cachalote en 2023 mostró un comportamiento social complejo. Ballenas colaboraron durante horas para proteger a la cría.

Un grupo de científicos documentó por primera vez el nacimiento de una ballena cachalote en mar abierto. El hecho ocurrió en 2023 frente a la costa de Dominica. Las imágenes se registraron con un dron y muestran una escena inédita de cooperación entre estos mamíferos.

El hallazgo se publicó el 26 de marzo en dos estudios científicos. Uno de ellos apareció en la revista Science. El análisis detalla el comportamiento social durante el parto.

Este registro se convierte en el cuarto nacimiento documentado en más de 60 años. Los casos anteriores no contaron con observación directa ni grabaciones.

El 8 de julio de 2023 a las 10 a. m., el equipo del Project CETI localizó un grupo de 11 cachalotes. Los ejemplares pertenecían a distintas líneas genéticas. A las 11:12 a. m., una mancha roja emergió en el agua. Luego aparecieron las aletas de la cría.

Durante el parto, unas diez ballenas rodearon a la madre. Mantuvieron la atención en ella hasta el nacimiento. Tras la salida de la cría, el grupo cambió su enfoque y protegió al recién nacido.

El único macho presente, un juvenil llamado Allan, se mantuvo apartado. El grupo evitó su cercanía de forma constante.

El parto duró 34 minutos. Sin embargo, lo más relevante ocurrió después. Durante varias horas, las ballenas mantuvieron a la cría en la superficie. El objetivo era evitar que se ahogara.

El apoyo se organizó de forma rotativa. Cada ballena levantó al recién nacido en distintos momentos. No obstante, cuatro hembras concentraron el 96% del tiempo de asistencia. Entre ellas estaban la madre Rounder, su media hermana Aurora, una hembra no emparentada llamada Ariel y otra adulta mayor.

El estudio también reveló interacción entre dos grupos que no suelen comunicarse. Ambas líneas genéticas colaboraron de manera activa durante el evento.

Los investigadores concluyeron que este comportamiento evidencia asistencia al parto en una especie no primate. Este tipo de cooperación se asociaba principalmente a humanos y parientes cercanos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.