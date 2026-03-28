Ciencia

Captan por primera vez el nacimiento de un cachalote con parto asistido por animales de su propia especie

Un dron registró el parto de un cachalote y el esfuerzo coordinado de 11 ballenas para mantener con vida al recién nacido

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Por O Globo / Brasil / GDA
El nacimiento de un cachalote en 2023 mostró un comportamiento social complejo. Ballenas colaboraron durante horas para proteger a la cría.
El nacimiento de un cachalote en 2023 mostró un comportamiento social complejo. Ballenas colaboraron durante horas para proteger a la cría. (Proyecto CETI/Captura)







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O Globo

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