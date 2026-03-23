Ciencia

Capibara es agredida en Brasil y permanece en estado delicado: seis adultos detenidos y dos menores implicados

El animal permanece en observación tras una agresión registrada en video. Autoridades detuvieron a ocho sospechosos por el caso

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Por O Globo / Brasil / GDA
Capibara herida en Brasil evoluciona, pero sigue en riesgo. Ocho personas enfrentan cargos tras brutal ataque captado en cámaras.
Capibara herida en Brasil evoluciona, pero sigue en riesgo. Ocho personas enfrentan cargos tras brutal ataque captado en cámaras. (O Globo/GDA)







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O Globo

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