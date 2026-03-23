Capibara es agredida en Brasil y permanece en estado delicado: seis adultos detenidos y dos menores implicados

Capibara herida en Brasil evoluciona, pero sigue en riesgo. Ocho personas enfrentan cargos tras brutal ataque captado en cámaras.

Una capibara fue agredida en la Isla del Gobernador, en Río de Janeiro. El animal evoluciona de forma favorable tras recibir atención veterinaria. Sin embargo, su condición sigue siendo delicada y las próximas horas resultan determinantes para su recuperación.

El veterinario del Centro de Recuperación de Animales Silvestres (Cras) de Estácio Vargem Pequena, Jeferson Pires, informó que el animal llegó con traumatismo craneal, inflamación en la cabeza y sangrado nasal. Debido a su estado, requirió sedación inmediata.

Evolución médica bajo vigilancia

Durante la mañana del domingo, el especialista reportó una mejoría en la respuesta del animal. La capibara permanecía de pie, más alerta y reaccionaba a estímulos cercanos.

A pesar de estos avances, el equipo médico mantiene la cautela. El veterinario indicó que el riesgo persiste y que la evolución puede cambiar de forma negativa en cualquier momento.

El pronóstico definitivo tomará entre 10 y 15 días. En ese periodo, los expertos evaluarán posibles complicaciones derivadas del ataque.

Riesgos posteriores al ataque

Además del traumatismo craneal, el animal podría desarrollar necrosis muscular, una condición que puede aparecer hasta un mes después de la agresión.

También existe la posibilidad de pérdida de visión en el ojo afectado. Por esta razón, la capibara continúa en observación constante.

Según los especialistas, se trata de un macho adulto de gran tamaño, con un peso entre 60 y 65 kilos. Estas características sugieren que podría haber sido el líder de su grupo.

Capibara herida en Brasil evoluciona, pero sigue en riesgo. Ocho personas enfrentan cargos tras brutal ataque captado en cámaras. (MAURO PIMENTEL/AFP)

Detenciones tras el ataque

Las autoridades detuvieron a seis hombres y aprehendieron a dos menores de edad como sospechosos del ataque. La captura ocurrió tras la denuncia de una vecina y una rápida investigación de la policía.

Los adultos enfrentan cargos por maltrato animal, asociación criminal y corrupción de menores. Los adolescentes responden por actos equivalentes a esos delitos.

La investigación sigue en curso para esclarecer todos los detalles del caso.

Ataque quedó registrado en video

El hecho ocurrió cerca de la 1:19 a. m. cuando la capibara caminaba por una calle. Un grupo de personas apareció detrás con objetos contundentes como barras de hierro y madera.

Las imágenes de seguridad mostraron que el animal intentó huir. Sin embargo, fue perseguido, rodeado y golpeado en repetidas ocasiones.

Tras la agresión, la capibara logró avanzar unos metros antes de caer. Los atacantes huyeron del sitio.

El sistema de videovigilancia Civitas de la municipalidad contribuyó en el análisis del material.

Indignación por el caso

Autoridades locales calificaron el hecho como un acto de extrema crueldad contra un animal indefenso que no representaba peligro.

El caso generó rechazo por la violencia ejercida y por la participación de varias personas en la agresión.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.