¿Cuál es la diferencia entre el capibara y el carpincho?

El roedor más grande del planeta tiene varios nombres y es común en gran parte de América, desde Panamá hasta Argentina.

El carpincho o capibara pesa hasta 55 kilos, vive en zonas acuáticas y tiene distintos nombres en América Latina.
El carpincho o capibara pesa hasta 55 kilos, vive en zonas acuáticas y tiene distintos nombres en América Latina.







