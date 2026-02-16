Ciencia

Cangrejos reaparecen en Barra, Brasil, y confirman recuperación ambiental en el país

Cangrejos verdaderos reaparecen en Barra, Brasil, tras histórica limpieza que removió más de 1.000.000 de metros cúbicos de sedimentos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Crustáceos colonizan manglares creados tras dragado y evidencian mejora ambiental en Barra, Brasil. Imagen con fines ilustrativos.
Crustáceos colonizan manglares creados tras dragado y evidencian mejora ambiental en Barra, Brasil. Imagen con fines ilustrativos. ( Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCcangrejosBrasil
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.