Cangrejos reaparecen en Barra, Brasil, y confirman recuperación ambiental en el país

Los cangrejos verdaderos ya ocupan nuevas áreas de manglar en Barra da Tijuca y Jacarepaguá, en Río de Janeiro, Brasil. Su presencia confirma avances en el proceso de recuperación ambiental en el país.

El hallazgo ocurrió durante un monitoreo realizado por el equipo del biólogo Mário Moscatelli, consultor ambiental de Iguá Rio. Los especialistas identificaron ejemplares de Ucides cordatus, conocidos como cangrejos-Uçá, y de UCA sp., llamados cangrejos violinistas.

Estos crustáceos se convirtieron en los primeros habitantes de las áreas de manglar creadas por Iguá Rio dentro del proyecto de recuperación ambiental del Complejo Lagunar de Barra da Tijuca y Jacarepaguá.

La llegada de estas especies impulsa el avance de la biodiversidad en la zona suroeste de Río. La región registra un retorno gradual de fauna tras un dragado histórico que removió más de 1.000.000 de metros cúbicos de sedimentos en áreas afectadas por el azolvamiento.

El director de Operaciones de Iguá Rio, Lucas Arrosti, indicó que la operación de limpieza resultó clave para devolver vitalidad al complejo durante 20 meses de trabajo. Señaló que la mejora en la circulación del agua y la reducción de sedimentos en descomposición favorecieron el regreso de la biodiversidad local.

El monitoreo ambiental determinó que el cangrejo-Uçá ocupa zonas más arenosas. En contraste, los violinistas encontraron condiciones adecuadas en terrenos más arcillosos y anegados, donde forman sus madrigueras.

La ocupación de estas áreas recién creadas refuerza las señales de recuperación del ecosistema, que sufrió impactos severos por la acumulación de sedimentos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.