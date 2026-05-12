Ciencia

Canas: los hábitos que pueden acelerar su aparición y qué tan posible es revertirlas

El estrés, fumar y la mala alimentación pueden acelerar la pérdida de pigmento en el cabello desde edades tempranas

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Por La Nación / Argentina / GDA
Especialista explicó por qué aparecen las canas, qué hábitos aumentan el riesgo y si existe alguna forma de revertirlas.
Especialista explicó por qué aparecen las canas, qué hábitos aumentan el riesgo y si existe alguna forma de revertirlas. (ChatGPT/Generada con IA)







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