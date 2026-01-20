Cámaras nocturnas captan a un jaguar maullando como gato en Brasil y sorprenden a la ciencia

Investigadores registraron a un jaguar maullando como gato en Brasil. El hallazgo amplía el conocimiento sobre su comunicación vocal. Imagen con fines ilustrativos.

Un registro inédito captado por cámaras nocturnas en Brasil mostró a un jaguar maullando como gato, un comportamiento que contradice lo que la ciencia conocía sobre la comunicación de los grandes felinos.

Las imágenes y los audios se obtuvieron en el Parque Nacional del Iguazú, en el estado de Paraná, una de las zonas más relevantes para la conservación del jaguar en la Mata Atlántica. El hallazgo formó parte de un estudio publicado en noviembre en la revista científica Behaviour.

Durante décadas, el maullido se consideró casi exclusivo de los gatos domésticos y de algunos felinos pequeños. Los grandes depredadores del género Panthera, como leones, tigres y jaguares, se asociaron siempre con rugidos profundos, producto de una anatomía vocal especializada. Las nuevas evidencias obligan a replantear ese conocimiento.

Las grabaciones provinieron de cámaras trampa instaladas de forma permanente en el Parque Nacional del Iguazú. El trabajo reunió a investigadores del Proyecto Jaguares de Iguazú, WWF Brasil y la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais. También participaron científicos de la Universidad de Salford, en el Reino Unido, y de la Universidad Tecnológica del Atlántico, en Irlanda.

El equipo identificó tres grabaciones inusuales. Dos correspondieron a una hembra adulta. La tercera mostró a un jaguar joven, de aproximadamente un año de edad, que posiblemente intentaba localizar a su madre.

Las vocalizaciones llamaron la atención por su frecuencia aguda, su breve duración y su repetición. El patrón sonoro recordó de forma clara el maullido de un gato doméstico.

Aunque cada sonido presentó ligeras variaciones, todos compartieron el mismo perfil acústico. Hasta ahora, no existían registros que demostraran que un jaguar pudiera maullar como gato en estado silvestre.

La ciencia sostenía que los grandes felinos no podían producir este tipo de sonido debido a la estructura de sus cuerdas vocales y a la forma del hueso hioides, adaptadas para el rugido. Las nuevas grabaciones sugieren que la comunicación vocal del jaguar es más diversa de lo que se pensaba.

Llamados entre madre y cría

Todas las vocalizaciones ocurrieron en contextos de separación temporal entre hembras y crías. El primer registro, de abril de 2022, mostró a una hembra adulta caminando por un sendero utilizado por su cría de unos seis meses el día anterior. En ese episodio se detectaron tres llamados, con intervalos de cuatro a cinco segundos.

Meses después, en diciembre, la misma hembra apareció emitiendo un solo sonido de 0,7 segundos, pocos días después de haber sido vista con una cría más joven.

El tercer registro involucró a un jaguar juvenil, que caminaba junto a su hermana y emitía cuatro vocalizaciones. La madre no apareció en las imágenes, aunque los investigadores consideraron que probablemente se encontraba cerca.

El patrón observado indicó que estos sonidos funcionan como un mecanismo de localización entre madre y cría. Aunque las vocalizaciones agudas podrían atraer la atención de otros depredadores, los investigadores valoraron que el beneficio del cuidado materno supera ese riesgo.

Las crías de jaguar permanecen con la madre hasta por dos años, un periodo en el que la comunicación resulta vital para su supervivencia.

Una de las coautoras del estudio, investigadora de la Universidad de Salford, indicó que se trata del primer registro conocido de un jaguar maullando como gato en un entorno completamente silvestre.

El hallazgo amplió de manera significativa el conocimiento sobre el repertorio vocal de los grandes felinos. La evidencia actual se relacionó principalmente con la interacción materna, aunque no se descartaron otros posibles usos de este tipo de vocalización.

La jefa de investigación del Proyecto Jaguares de Iguazú destacó que el descubrimiento fue posible gracias al monitoreo continuo de largo plazo en el parque nacional.

Actualmente, 29 cámaras trampa permanecen activas como parte de un programa permanente de conservación. Los registros continúan y podrían revelar nuevos comportamientos desconocidos de uno de los mayores símbolos de la biodiversidad de Brasil.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.