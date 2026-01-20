Ciencia

Cámaras nocturnas captan a un jaguar maullando como gato en Brasil y sorprenden a la ciencia

Un estudio científico reveló un comportamiento vocal inesperado en jaguares silvestres de la Mata Atlántica. Registros con cámaras trampa abren nuevas preguntas sobre su forma de comunicarse

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigadores registraron a un jaguar maullando como gato en Brasil. El hallazgo amplía el conocimiento sobre su comunicación vocal. Imagen con fines ilustrativos.
Investigadores registraron a un jaguar maullando como gato en Brasil. El hallazgo amplía el conocimiento sobre su comunicación vocal. Imagen con fines ilustrativos. (Canva /Canva)







