Ciencia

Calor generado por el tráfico eleva la temperatura urbana y afecta la salud, revela estudio

Investigación de la Universidad de Manchester revela que el calor generado por los vehículos incrementa el estrés térmico en las ciudades y agrava los riesgos para las personas

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Por O Globo / Brasil / GDA
Presas en carreteras del GAM
El calor de los automóviles eleva la temperatura en ciudades y aumenta riesgos de salud, según un modelo climático aplicado en Manchester. (Alonso Tenorio)







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O Globo

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