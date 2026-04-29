Ciencia

Calendario lunar de mayo 2026 en Costa Rica

El mes traerá la Luna de las Flores, una Luna azul y una superluna nueva, según datos de ‘Time and Date’

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Por Jailine González Gómez
Luna llena, desde Cartago
Mayo de 2026 tendrá dos lunas llenas, una luna azul y una superluna nueva en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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