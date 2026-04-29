Calendario lunar de mayo 2026 en Costa Rica

Mayo de 2026 tendrá dos lunas llenas, una luna azul y una superluna nueva en Costa Rica.

Mayo de 2026 será uno de los meses más llamativos del calendario astronómico por la presencia de dos lunas llenas, una Luna nueva catalogada como superluna y varias fases visibles que marcarán el ritmo del cielo nocturno en Costa Rica.

De acuerdo con datos de sitio especializado Time and Date, la primera fase importante llegará el 1 de mayo a las 11:23 a. m., cuando ocurrirá la Luna llena, conocida tradicionalmente como la Flower Moon o Luna de las Flores. Este nombre se relaciona con la floración abundante del hemisferio norte durante esta época del año.

Después, el satélite entrará en fase de cuarto menguante el 9 de mayo a las 3:10 p. m., momento en el que la mitad visible de la Luna comenzará a reducir su iluminación desde la perspectiva terrestre.

La siguiente fecha clave será el 16 de mayo a las 2:01 p. m., con la llegada de la Luna nueva, cuando la cara iluminada apunta en dirección opuesta a la Tierra y resulta prácticamente invisible desde el planeta.

Esta Luna nueva también aparece señalada por Time and Date como una Super New Moon o superluna nueva, una categoría que ocurre cuando la Luna nueva coincide con su punto más cercano a la Tierra dentro de su órbita.

El ciclo continuará con el cuarto creciente el 23 de mayo a las 5:10 a. m., fase en la que vuelve a aumentar la parte iluminada visible.

Fechas del ciclo lunar en mayo 2026

Luna llena: 1 de mayo, 11:23 a. m. (Luna de las Flores)

1 de mayo, 11:23 a. m. (Luna de las Flores) Cuarto menguante: 9 de mayo, 3:10 p. m.

9 de mayo, 3:10 p. m. Luna nueva: 16 de mayo, 2:01 p. m. (Superluna nueva)

16 de mayo, 2:01 p. m. (Superluna nueva) Cuarto creciente: 23 de mayo, 5:10 a. m.

Sin embargo, el evento más inusual llegará al cierre del mes: el 31 de mayo a las 2:45 a. m. se registrará una segunda Luna llena dentro del mismo mes calendario, fenómeno conocido como Blue Moon o Luna azul.

Aunque el nombre puede sugerir un cambio de color, no significa que la Luna se vea azul. Se trata únicamente de una denominación astronómica utilizada cuando un mismo mes tiene dos lunas llenas.

Esa misma Luna llena también será una Micro Full Moon o Microluna llena, lo que significa que ocurrirá cuando el satélite se encuentre más alejado de la Tierra dentro de su órbita, por lo que podrá verse ligeramente más pequeña que una luna llena habitual.