Calendario lunar de junio 2026: estas son las fechas y horas de cada fase

A lo largo del mes, el calendario lunar registra los momentos exactos en que la Luna cambia de fase, desde el cuarto menguante hasta la Luna llena.
Fechas del ciclo lunar en junio 2026
Según el sitio especializado Time and Date, estas serán las fases lunares del mes:
- Lunes 8 de junio: cuarto menguante a las 4 a. m.
- Domingo 14 de junio: Luna nueva a las 8:54 p. m.
- Domingo 21 de junio: cuarto creciente a las 3:55 p. m.
- Lunes 29 de junio: Luna llena a las 5:56 p. m.
El ciclo lunar tiene una duración aproximada de 28 días, por lo que las fases no coinciden siempre con las mismas fechas de cada mes.
Qué representa cada fase lunar
Durante su recorrido alrededor de la Tierra, la Luna muestra diferentes niveles de iluminación:
- Cuarto menguante: se observa iluminada la mitad izquierda del satélite.
- Luna nueva: la Luna no es visible o apenas se distingue desde la Tierra.
- Cuarto creciente: se ilumina la mitad derecha del disco lunar.
- Luna llena: el disco lunar se observa completamente iluminado.