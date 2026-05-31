Calendario lunar de junio 2026: estas son las fechas y horas de cada fase

Junio de 2026 tendrá cuarto menguante, Luna nueva, cuarto creciente y Luna llena en fechas distribuidas a lo largo del mes.

A lo largo del mes, el calendario lunar registra los momentos exactos en que la Luna cambia de fase, desde el cuarto menguante hasta la Luna llena.

Fechas del ciclo lunar en junio 2026

Según el sitio especializado Time and Date, estas serán las fases lunares del mes:

Lunes 8 de junio : cuarto menguante a las 4 a. m.

: a las Domingo 14 de junio : Luna nueva a las 8:54 p. m.

: a las Domingo 21 de junio : cuarto creciente a las 3:55 p. m.

: a las Lunes 29 de junio: Luna llena a las 5:56 p. m.

El ciclo lunar tiene una duración aproximada de 28 días, por lo que las fases no coinciden siempre con las mismas fechas de cada mes.

Qué representa cada fase lunar

Durante su recorrido alrededor de la Tierra, la Luna muestra diferentes niveles de iluminación: