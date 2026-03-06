Cada cuánto lavar el cabello teñido para que el color dure más y mantenga su brillo

Expertos explican cada cuánto lavar el cabello teñido y qué hábitos ayudan a conservar el color, el brillo y la salud de la fibra capilar.

El cabello teñido requiere cuidados específicos para conservar la intensidad del color y mantener una apariencia saludable. La frecuencia del lavado influye directamente en la duración del tinte y en el brillo de la fibra capilar.

Teñir el cabello implica un proceso químico que modifica la estructura del pelo. El procedimiento abre la cutícula para fijar el pigmento. Esta alteración vuelve el cabello más sensible al agua, al calor y a algunos ingredientes cosméticos. Por esa razón, el color pierde intensidad con el paso de los días si no se aplica un cuidado adecuado.

Según información publicada en el blog de Revlon Professional, uno de los errores más frecuentes consiste en lavar el cabello con demasiada frecuencia. Cada lavado facilita la liberación progresiva del pigmento que fija el color.

Frecuencia recomendada para lavar el cabello teñido

La marca Wella Professionals indica que la frecuencia ideal para lavar el cabello teñido es entre 2 y 3 veces por semana. Este intervalo ayuda a mantener el equilibrio del cuero cabelludo y reduce el desgaste del color.

También se recomienda esperar al menos 48 horas después de la coloración antes del primer lavado. Durante ese tiempo la cutícula termina de sellarse y el pigmento se fija con mayor estabilidad.

Si el cabello se siente pesado entre lavados, una alternativa consiste en utilizar champú en seco. Este producto absorbe el exceso de sebo sin usar agua. Además, ayuda a mantener el peinado fresco y prolonga la intensidad del color.

Cuidados para proteger el tono del cabello teñido

De acuerdo con la marca, una rutina de cuidado adecuada puede marcar la diferencia en la duración del color.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Utilizar champú y acondicionador para cabello teñido y libres de sulfatos.

y libres de sulfatos. Lavar el cabello con agua fría o tibia para ayudar a sellar la cutícula.

para ayudar a sellar la cutícula. Aplicar mascarillas hidratantes una o dos veces por semana para restaurar la fibra capilar.

para restaurar la fibra capilar. Usar protectores térmicos antes de emplear planchas o secadoras.

antes de emplear planchas o secadoras. Evitar el contacto prolongado con cloro o sal. Si ocurre exposición, se recomienda enjuagar el cabello de inmediato.

Estos cuidados contribuyen a conservar el color. También favorecen la suavidad, el brillo y una textura más saludable del cabello.

Alternativas para mantener el color sin teñir todo el cabello

Cuando aparece el crecimiento de la raíz, no siempre resulta necesario aplicar el tinte en toda la melena. Según Wella Professionals, los retoques en la raíz permiten mantener el color uniforme y reducen el daño acumulado en la fibra capilar.

Otra opción consiste en utilizar tintes semipermanentes o mascarillas con pigmento. Estos productos ayudan a reavivar el tono entre coloraciones y provocan menor alteración en la estructura del cabello.

También existen tratamientos profesionales diseñados para fortalecer la fibra capilar y mejorar la retención del color del tinte.

Lavar el cabello con moderación, utilizar productos adecuados y proteger la fibra capilar favorece que el color conserve su profundidad y luminosidad por más tiempo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.