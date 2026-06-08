Ciencia

¿Cada cuánto debe limpiar el baño? La frecuencia clave para evitar hongos, bacterias y malos olores

Conozca la rutina de limpieza que recomiendan los especialistas para mantener un baño más higiénico y saludable

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Por El Universal / México / GDA
La humedad convierte al baño en un foco de microorganismos. Conozca la frecuencia recomendada y los pasos para mantenerlo higiénico.
La humedad convierte al baño en un foco de microorganismos. Conozca la frecuencia recomendada y los pasos para mantenerlo higiénico. (ChatGPT /Generada con IA)







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