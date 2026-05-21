¿Buscamos vida en el espacio de forma equivocada? Expertos proponen rediseñar búsqueda fuera de la Tierra

Un estudio en la revista 'Nature Astronomy' revela fallas en la búsqueda de vida fuera de la Tierra y propone el uso de inteligencia artificial.

Investigadores de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos analizan las fallas en la búsqueda de vida fuera de la Tierra. El estudio revela que los programas actuales podrían arrojar resultados falsos negativos. Estos errores ocurren cuando los instrumentos no detectan organismos que sí existen o existieron en otros planetas.

La revista Nature Astronomy publicó el análisis donde los expertos sugieren un cambio en las estrategias espaciales. Según los científicos, las instituciones invierten grandes sumas de dinero en misiones que requieren un rediseño urgente. El problema principal radica en las deficiencias para reconocer señales biológicas reales.

La astrobiología busca evidencias del origen de la vida en el universo. En este proceso son comunes los resultados ambiguos. Los especialistas conocen los falsos positivos, que sugieren vida de forma errónea. Sin embargo, Inge Loes Ten Kate, autora principal y catedrática de la Universidad de Ámsterdam y de Utrecht, explica que los falsos negativos son ahora la mayor preocupación científica.

Las limitaciones en los métodos de detección y la conservación de los vestigios influyen en estos fallos. Ten Kate señala que las herramientas actuales no consideran el riesgo de omitir datos importantes. La experta propone combinar experimentos de laboratorio con modelos de investigación específicos antes de lanzar expediciones.

La inteligencia artificial surge como una solución poderosa para este campo. Los investigadores indican que el reconocimiento de patrones mediante esta tecnología permite descubrir detalles invisibles para el ojo humano. Con nuevas observaciones, las máquinas determinan cómo encajan los hallazgos en patrones biológicos conocidos.

Omitir indicios de vida genera dos riesgos graves para la humanidad. Por un lado, los científicos restan prioridad a entornos que sí albergan organismos bajo la superficie. Si la vida está bajo una roca y solo se observa desde arriba, esta pasa desapercibida. Por otro lado, los políticos podrían autorizar la explotación de materias primas y destruir vida no detectada.

El estudio menciona que ciertos gases atmosféricos pueden enmascarar la presencia de actividad biológica. Estas interacciones químicas dificultan la identificación de rastros activos en la superficie de otros cuerpos celestes. Los expertos consideran fundamental comprender qué tipo de vida es posible en cada lugar antes de enviar una expedición.