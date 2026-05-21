Ciencia

¿Buscamos vida en el espacio de forma equivocada? Expertos proponen rediseñar búsqueda fuera de la Tierra

Científicos de la Universidad de Utrecht advierten que las misiones espaciales actuales corren el riesgo de ignorar vida real en otros planetas

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Por Europa Press
(Foto de ARCHIVO) Búsqueda de señales de civilizaciones avanzadas en la galaxia UNVERSIDAD DE TEXAS EN DALLAS 03/7/2024
Un estudio en la revista 'Nature Astronomy' revela fallas en la búsqueda de vida fuera de la Tierra y propone el uso de inteligencia artificial. (UNVERSIDAD DE TEXAS EN DALLAS/UNVERSIDAD DE TEXAS EN DALLAS)







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