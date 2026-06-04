Ciencia

Buitres sorprenden a científicos en Florida: descubren que atacan huevos de pitón birmana en los Everglades

Un estudio reveló que aves carroñeras atacaron un nido de pitón birmana en Florida, un comportamiento nunca antes documentado

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Científicos detectaron buitres consumiendo huevos de pitón birmana en los Everglades y analizan su potencial papel en el control de la especie.
Científicos detectaron buitres consumiendo huevos de pitón birmana en los Everglades y analizan su potencial papel en el control de la especie. (Imagen con fines ilustrativos). (ChatGPT/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaPitón birmanaBuitresEvergladesEstados UnidosFlorida
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.