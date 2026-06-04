Buitres sorprenden a científicos en Florida: descubren que atacan huevos de pitón birmana en los Everglades

Científicos detectaron buitres consumiendo huevos de pitón birmana en los Everglades y analizan su potencial papel en el control de la especie. (Imagen con fines ilustrativos).

Un grupo de investigadores de la Universidad de Florida documentó por primera vez a buitres alimentándose de huevos de pitón birmana en los Everglades. El hallazgo abre una nueva línea de estudio sobre el papel que podría desempeñar la fauna local en el control de una de las especies invasoras más problemáticas del sur de Florida.

El caso quedó registrado en un estudio publicado en 2026 en la revista especializada Reptiles & Amphibians. Los científicos consideran que esta conducta podría aportar información valiosa para reducir la reproducción de estas serpientes invasoras.

La observación ocurrió el 30 de mayo de 2023. Ese día, los investigadores localizaron una hembra de pitón birmana marcada con radiotelemetría mientras incubaba sus huevos en el área de gestión de vida silvestre Francis S. Taylor, en el condado de Broward.

Cuando regresaron el 6 de junio para retirar los huevos y evitar el nacimiento de nuevas crías, encontraron una escena inesperada. Al menos cuatro buitres consumían el contenido del nido.

Los especialistas no lograron determinar la especie exacta de las aves. En esa zona habitan tanto el buitre negro (Coragyps atratus) como el aura gallipavo (Cathartes aura).

Los investigadores observaron que la vegetación utilizada para ocultar el nido estaba alterada. Los huevos permanecían expuestos y dañados.

En total contabilizaron 17 huevos. Tres estaban desplazados y solo conservaban fragmentos de cáscara. Los otros 14 presentaban perforaciones y estaban vacíos.

Dos hipótesis sobre el ataque al nido

Los científicos analizan dos posibles explicaciones para lo ocurrido.

La primera plantea que los buitres obligaron a la pitón hembra a abandonar el nido.

La segunda considera que las aves aprovecharon una ausencia temporal de la serpiente para acceder a los huevos.

El descubrimiento cobra relevancia porque los nidos de pitón suelen permanecer muy bien escondidos bajo la vegetación. Por esa razón, existe poca información sobre sus depredadores naturales.

Los investigadores también consideran que los buitres podrían utilizar su olfato para localizar estos nidos ocultos.

Un nuevo depredador documentado

Hasta ahora, el único depredador de nidos de pitón documentado en Florida era el lince rojo (Lynx rufus).

Con este nuevo registro, los científicos ampliaron el conocimiento sobre las interacciones entre la fauna nativa y las pitones invasoras.

Los especialistas mantienen programas de monitoreo para comprender mejor cómo algunas especies locales podrían contribuir a restaurar el equilibrio ecológico en los Everglades.

Por qué las pitones birmanas preocupan en Florida

La pitón birmana figura entre las especies invasoras con mayor impacto en Florida.

Su expansión preocupa por varias razones.

Una de ellas es el efecto sobre la fauna nativa. Originarias del sudeste asiático, estas serpientes constrictoras provocaron reducciones significativas en poblaciones de mamíferos medianos dentro de los Everglades.

Otro factor es la propagación de enfermedades. Según el estudio, introdujeron el parásito pulmonar invasor asiático Raillietiella orientalis, que ya infectó serpientes nativas de la región.

También destaca su elevada capacidad reproductiva. Las hembras pueden producir nidadas de hasta 98 huevos.

A diferencia de muchos reptiles, muestran además un fuerte comportamiento de cuidado maternal. Las hembras se enrollan alrededor de los huevos para protegerlos. También regulan la temperatura mediante termogénesis y defienden activamente el nido frente a posibles amenazas.

Una invasión que se expandió por el sur de Florida

El Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida considera a estas serpientes una de las especies más destructivas de los Everglades.

Los primeros avistamientos ocurrieron durante la década de 1970. Su llegada se relacionó con el comercio de mascotas exóticas.

Durante años fueron comercializadas por criadores y adquiridas por coleccionistas.

Inicialmente permanecían concentradas en el Parque Nacional Everglades y en el condado de Miami-Dade.

Sin embargo, la expansión continuó. Actualmente existen registros desde el condado de Monroe hasta Palm Beach.

La rápida reproducción de la especie mantiene la preocupación entre autoridades y especialistas.

Desde 2013, el Programa de Eliminación de Pitones impulsado por las autoridades locales retiró más de 20 toneladas de pitones birmanas.

Ahora, el descubrimiento de buitres depredando huevos plantea una nueva posibilidad para limitar el crecimiento de esta población invasora en los Everglades.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.