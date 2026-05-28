Ciencia

Buitres devoran huevos de pitón en Florida y sorprenden a científicos

El hallazgo abre una posible vía natural para controlar la expansión de esta especie invasora en los Everglades

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un estudio reveló que buitres atacaron huevos de pitón birmana en Florida. El hallazgo podría ayudar a controlar la especie invasora.
Un estudio reveló que buitres atacaron huevos de pitón birmana en Florida. El hallazgo podría ayudar a controlar la especie invasora. (Matthew Metcalf /USGS)







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