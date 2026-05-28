Buitres devoran huevos de pitón en Florida y sorprenden a científicos

Un estudio reveló que buitres atacaron huevos de pitón birmana en Florida. El hallazgo podría ayudar a controlar la especie invasora.

Investigadores de la Universidad de Florida documentaron por primera vez aves depredando huevos de pitón birmana en los Everglades, al sur de Florida. El hallazgo refuerza la hipótesis de que especies nativas podrían ayudar en el control natural de esta serpiente invasora.

El caso apareció en un estudio publicado en febrero de este año en la revista científica Reptiles and Amphibians. La observación ocurrió en 2023 durante una operación de monitoreo en el Área de Manejo de Vida Silvestre Francis S. Taylor, en el condado de Broward.

Cuando los científicos llegaron al sitio para retirar los huevos antes de la eclosión, encontraron al menos cuatro buitres sobrevolando el nido y alimentándose.

De los 17 huevos identificados, tres estaban fuera de la cavidad original y reducidos a fragmentos de cáscara. Los otros 14 permanecían en el nido. Sin embargo, presentaban perforaciones y señales de consumo parcial o total del contenido.

Según los investigadores, las marcas observadas coincidían con picotazos. Además, no encontraron rastros de otros depredadores o carroñeros en el área.

La vegetación que cubría los huevos también había sido removida. Los científicos consideran que las propias aves realizaron esa acción para acceder al nido.

La hembra de la pitón birmana apareció sumergida en aguas poco profundas a unos 12 metros del nido.

Especie invasora preocupa a las autoridades

El descubrimiento amplía la lista de animales nativos que empezaron a atacar a la pitón birmana en los Everglades. La serpiente, originaria del sudeste asiático, se estableció en Florida durante las últimas décadas y amenaza a múltiples especies locales.

Melissa Miller, profesora asistente de ecología de animales silvestres invasores de la Universidad de Florida, explicó al diario El Nuevo Herald que el monitoreo de nidos busca ampliar el conocimiento sobre la reproducción de la especie y evitar la eclosión de los huevos.

La investigadora indicó que este representa el primer caso documentado de un ave depredando un nido de pitón birmana. También señaló que la fauna nativa empezó a consumir serpientes invasoras en distintas etapas de su ciclo de vida.

Otros animales ya atacaban a las pitones

Estudios del Servicio Geológico de Estados Unidos mostraron anteriormente que serpientes de agua conocidas como mocasines de agua consumen crías de pitón en los pantanos de Florida.

En 2021, un lince rojo fue grabado mientras robaba y devoraba huevos de una pitón en la Reserva Nacional Big Cypress.

Entre los posibles depredadores de la especie invasora también aparecen caimanes americanos, serpientes índigo orientales y osos negros de Florida.

La pitón puede poner hasta 100 huevos al año

La preocupación de las autoridades ambientales se relaciona con la alta capacidad reproductiva de la pitón birmana.

Según organismos ambientales de Florida, las hembras adultas pueden poner entre 50 y 100 huevos por año.

Después de la puesta, las serpientes suelen enrollarse sobre los huevos para protegerlos y regular la temperatura del nido.

En el caso observado por los científicos, todavía no existe certeza sobre el motivo que llevó a la hembra a alejarse del área. Los investigadores analizan si se apartó temporalmente debido a la presencia de los buitres o por otra razón.

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