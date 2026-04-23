Ciencia

Bloquear una proteína mejora la respuesta a la quimioterapia en cáncer de páncreas

Un ensayo clínico combina un anticuerpo con quimioterapia y logra extender la supervivencia en pacientes con enfermedad avanzada

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Por Jailine González Gómez
Un estudio en Nature reporta que inhibir netrin1 reduce la resistencia a la quimioterapia en cáncer de páncreas.
Un estudio en Nature reporta que inhibir netrin1 reduce la resistencia a la quimioterapia en cáncer de páncreas. (Canva stock/Ivan S de Pexels/sasirin pamai's Images)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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