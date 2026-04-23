Bloquear una proteína mejora la respuesta a la quimioterapia en cáncer de páncreas

Un estudio en Nature reporta que inhibir netrin1 reduce la resistencia a la quimioterapia en cáncer de páncreas.

El cáncer de páncreas es uno de los más agresivos y con menor supervivencia. En su forma localmente avanzada, muchos tumores no pueden operarse y las opciones de tratamiento son limitadas. Un estudio publicado en Nature evaluó una estrategia para mejorar la respuesta a la quimioterapia mediante el bloqueo de una proteína llamada netrin1.

La investigación se centró en pacientes con cáncer de páncreas localmente avanzado, una etapa intermedia en la que el tumor no se ha diseminado a otros órganos, pero invade estructuras cercanas que dificultan su extracción quirúrgica. En estos casos, los tratamientos estándar logran controlar la enfermedad por un tiempo limitado, en parte porque las células tumorales desarrollan resistencia a los fármacos.

El estudio analizó el papel de netrin1, una proteína que normalmente participa en el desarrollo embrionario, pero que en el cáncer reaparece y favorece cambios en las células tumorales. Esos cambios corresponden a un proceso llamado transición epitelio-mesenquimal (EMT), mediante el cual las células pierden características estables y adquieren mayor capacidad de moverse e invadir tejidos. Este proceso también está asociado con la resistencia a la quimioterapia.

Para evaluar una posible intervención, los investigadores utilizaron un anticuerpo llamado NP137, diseñado para bloquear la acción de esta proteína. Este fármaco se combinó con un esquema de quimioterapia estándar conocido como mFOLFIRINOX. En total, 43 pacientes recibieron ambos tratamientos cada dos semanas, durante un máximo de 12 ciclos.

Los resultados mostraron que la combinación fue bien tolerada por los pacientes. Todos presentaron efectos adversos, como náuseas, diarrea o fatiga, similares a los ya conocidos con la quimioterapia, y en proporciones comparables a las esperadas con ese tratamiento.

En cuanto a la eficacia, el estudio reportó una supervivencia libre de progresión —el tiempo durante el cual la enfermedad no empeora— de 10,85 meses en promedio. La supervivencia global alcanzó 16,43 meses. Además, cerca del 23% de los pacientes pudo someterse a cirugía después del tratamiento, lo que indica una reducción del tumor suficiente para hacerlo operable.

El análisis de muestras tumorales antes y después del tratamiento mostró que la principal vía biológica que disminuyó con la combinación terapéutica fue la EMT. Esto indica que bloquear netrin1 interfiere directamente con el mecanismo asociado a la resistencia a la quimioterapia.

El estudio también identificó que los pacientes cuyos tumores tenían altos niveles del receptor de la proteína, llamado neogenina, presentaron mejores resultados. En este grupo, la supervivencia libre de progresión fue mayor en comparación con quienes tenían niveles bajos de este receptor.

Los autores concluyen que inhibir netrin1 puede reducir la resistencia a la quimioterapia al bloquear la transición epitelio-mesenquimal, lo que permite mejorar la respuesta del tratamiento en cáncer de páncreas avanzado.