Biofobia gana terreno en el mundo y redes sociales intensifican el temor a la naturaleza

Investigaciones en Suecia y Japón alertan sobre el aumento del rechazo a la naturaleza y su impacto en la conservación ambiental

Por O Globo / Brasil / GDA
Un estudio internacional advierte que menos contacto con la naturaleza y más exposición a redes sociales elevan el miedo a animales y espacios naturales.
Un estudio internacional advierte que menos contacto con la naturaleza y más exposición a redes sociales elevan el miedo a animales y espacios naturales. (Canva/Canva)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

