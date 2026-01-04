Biofobia gana terreno en el mundo y redes sociales intensifican el temor a la naturaleza

Un estudio internacional advierte que menos contacto con la naturaleza y más exposición a redes sociales elevan el miedo a animales y espacios naturales.

La biofobia, definida como la aversión o fobia hacia la naturaleza, muestra un crecimiento sostenido a escala global. Una revisión de 196 estudios científicos reveló que entre 4% y 9% de la población mundial padece fobias a animales. Las arañas y las serpientes encabezan la lista. Estas reacciones generan ansiedad, náuseas y estrés ante el contacto con distintas especies.

El fenómeno no se limita a fobias clínicas. Muchas personas sienten incomodidad en entornos naturales, lo que provoca que eviten parques, senderos y espacios al aire libre. Esta conducta reduce el contacto cotidiano con la naturaleza.

Investigadores de la Universidad de Lund, en Suecia, y de la Universidad de Tokio, en Japón, analizaron décadas de estudios en ciencias ambientales, psicología y medicina. Los hallazgos se publicaron en la revista Frontiers in Ecology and the Environment. El análisis identificó un patrón preocupante: a menor tiempo en la naturaleza, mayor miedo y rechazo hacia ella. Este proceso alimenta un ciclo negativo difícil de revertir.

El alcance de la biofobia se amplió. Ya no se concentra solo en animales considerados peligrosos. También incluye especies con bajo o nulo riesgo para los humanos. Las causas varían según cada persona. Influyen las creencias sobre la naturaleza y la sensibilidad a la ansiedad. Factores físicos como edad, género y genética también condicionan la reacción ante animales silvestres o domésticos.

El entorno social cumple un papel clave. Vivir cerca de zonas con lobos u otros depredadores puede fomentar percepciones negativas, sobre todo cuando los medios locales informan de manera recurrente sobre pérdidas de ganado. Los titulares alarmistas refuerzan la idea de que la naturaleza representa una amenaza.

Las redes sociales agravan el problema. Publicaciones, sean verdaderas o falsas, sobre ataques de tiburones, muertes por mordeduras de serpientes o encuentros con osos intensifican el temor. Este contenido se difunde con rapidez y amplifica la percepción de riesgo.

Las consecuencias superan el ámbito individual. Las personas con biofobia evitan áreas naturales. Esta conducta debilita el vínculo con el ambiente y reduce el respaldo a políticas de conservación. Diversos estudios indican que estos grupos muestran mayor apoyo al sacrificio de animales como osos, lobos y tiburones.

