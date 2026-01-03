Ciencia

Baño ritual sellado con cenizas aparece bajo el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén

Un hallazgo arqueológico bajo el Muro de las Lamentaciones revela un baño ritual sellado desde el año 70 d. C. y abre nuevas pistas sobre la vida religiosa en la Jerusalén antigua.

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El baño de purificación apareció bajo la plaza del sitio sagrado y quedó vinculado con la destrucción romana de Jerusalén en tiempos del Segundo Templo.
El baño de purificación apareció bajo la plaza del sitio sagrado y quedó vinculado con la destrucción romana de Jerusalén en tiempos del Segundo Templo. ( Emil Aljam, Ari Levy, Autoridad de Antigüedades de Israel./Emil Aljam, Ari Levy, Autoridad de Antigüedades de Israel.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCArqueologíaIsraelMuro de las Lamentaciones
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.