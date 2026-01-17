Ciencia

Bañista sufrió parálisis total tras picadura de pulpo de anillos azules en Australia

Un hombre de 43 años quedó paralizado y necesitó ventilación mecánica tras manipular una concha con el molusco venenoso en una playa de Sídney

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El contacto con un pulpo de anillos azules provocó parálisis y riesgo de asfixia. El paciente permaneció consciente y recibió soporte vital sin antídoto.
El contacto con un pulpo de anillos azules provocó parálisis y riesgo de asfixia. El paciente permaneció consciente y recibió soporte vital sin antídoto. (O Globo/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGpulpopulpo de anillos azules
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.