Ciencia

Banano y potasio: quiénes deben consumirlo con cuidado por razones de salud

El banano es nutritivo y accesible, pero no todas las personas pueden consumirlo sin control. Conozca qué condiciones de salud obligan a moderar su ingesta

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Enfermedad renal, tratamientos para la presión y alergias obligan a moderar la ingesta de banano. (CARL COURT)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUC
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.