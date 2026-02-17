¿Por qué es bueno desayunar banano?

Especialistas explican por qué el banano en el desayuno ayuda a estabilizar la energía y aporta nutrientes esenciales.

El banano en el desayuno aporta energía rápida y nutrientes esenciales. Su consumo diario influye en los niveles de glucosa, en la función muscular y en el estado de ánimo. Especialistas en nutrición detallan los efectos que genera en el organismo.

El banano figura entre las frutas más consumidas en el mundo. Su versatilidad permite ingerirlo solo o en distintas preparaciones. En varios países recibe nombres como plátano, guineo, cambur o mínimo.

Existen diversas variedades de banano. Cambian en tamaño, color y firmeza. Presenta forma alargada y curvada. Su pulpa es carnosa y rica en almidón. La cáscara puede ser verde, amarilla, roja, púrpura, dorada o marrón cuando madura.

Datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España indican que el consumo pasó de 9,8 kilos por persona en 2006 a 13 kilos en 2023. Se consolidó como una de las frutas más comunes en los hogares.

El blog Contacto Cocina destaca su alto contenido de potasio. También señala que es fuente de carbohidratos, vitaminas y minerales.

Energía y nutrientes clave al iniciar el día

El banano aporta energía por su contenido de carbohidratos. Por esta razón lo consumen personas que practican deporte o realizan actividad física regular.

Contiene vitaminas C y B6. Estos nutrientes ayudan a prevenir la oxidación celular y protegen frente a radicales libres.

Aporta minerales como magnesio, hierro, manganeso y potasio. Estos favorecen el mantenimiento muscular. También contribuyen al control de la presión arterial.

El nutricionista Jaume Giménez, experto en Nutritional Coaching y asesor de Dia, explicó en el portal CuídatePlus que el banano puede consumirse en cualquier momento del día. Indicó que representa una excelente fuente de energía natural. Señaló que resulta ideal antes o después del ejercicio y en momentos donde se requiere un impulso adicional.

La periodista especializada en farmacia, Joanna Guillén, expuso que su combinación de carbohidratos saludables y potasio lo convierte en una alternativa adecuada para mantener niveles estables de energía sin recurrir a productos ultraprocesados.

¿Qué ocurre si usted lo consume cada mañana?

Jaume Giménez afirmó que el banano puede formar parte del desayuno diario. Explicó que su contenido de carbohidratos se absorbe con rapidez. Añadió que posee un índice glucémico moderado. Esto favorece niveles estables de glucosa en la mañana y ayuda a controlar antojos dulces.

El especialista también indicó que el banano contiene triptófano, un aminoácido que el cuerpo transforma en serotonina. Esta sustancia se asocia con la regulación del estado de ánimo. Según detalló, este proceso favorece una sensación de bienestar al iniciar el día.

