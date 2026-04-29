Ciencia

Ballena jorobada ‘Timmy’ sale de banco de arena tras semanas y abre debate por su rescate en Alemania: vea el video

El mamífero quedó varado desde marzo en el mar Báltico. Un plan financiado por empresarios permitió su traslado controlado

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Por O Globo / Brasil / GDA
Foto aérea tomada el 29 de abril de 2026 muestra a la ballena jorobada rescatada en una barcaza especial a lo largo de la costa danesa, en ruta de regreso al mar del Norte, luego de quedar varada en un banco de arena cerca de la ciudad de Lübeck a finales de marzo. Rescatistas alemanes trasladaron el 28 de abril a la ballena jorobada varada hacia una embarcación especial que la llevará a aguas más profundas, en el más reciente intento por liberar al cetáceo, cuya situación captó la atención en Alemania durante semanas. La ballena, apodada “Timmy” por medios alemanes, y su lucha por sobrevivir generaron gran interés en el país desde que quedó varada en un banco de arena cerca de la ciudad de Lübeck, lejos de su hábitat natural, a finales de marzo. (Foto de Philip Dulian / varias fuentes / AFP) / Alemania OUT
Rescatistas logran mover a la ballena jorobada “Timmy” tras semanas encallada en Alemania. El animal será llevado al mar del Norte si resiste. (PHILIP DULIAN/AFP)







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O Globo

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