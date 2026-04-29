Ballena jorobada ‘Timmy’ sale de banco de arena tras semanas y abre debate por su rescate en Alemania: vea el video

Rescatistas logran mover a la ballena jorobada “Timmy” tras semanas encallada en Alemania. El animal será llevado al mar del Norte si resiste.

La ballena jorobada “Timmy” salió este martes de un banco de arena en Alemania tras semanas de quedar atrapada. Equipos de rescate lograron colocarla en una embarcación especial para trasladarla a aguas más profundas.

El operativo se desarrolló cerca de la ciudad de Lübeck. El animal quedó varado a finales de marzo en una zona alejada de su hábitat natural. El caso generó atención nacional.

La maniobra incluyó el uso de una barcaza con compartimento de agua, diseñada para transporte marítimo. Dos empresarios financiaron la operación. El plan contempla llevar al mamífero desde el mar Báltico hacia el mar del Norte.

Desde primeras horas del día, rescatistas colocaron cintas de sujeción alrededor del animal. Luego lo guiaron por un canal excavado en la arena. El paso permitió acercarlo a la embarcación cerca de la isla de Poel.

Durante el traslado, la ballena avanzó junto a socorristas que nadaban a su lado. En un tramo final, el animal aceleró y entró en la barcaza. La acción generó reacciones de celebración entre los equipos y personas en la costa.

El siguiente paso consiste en liberar a “Timmy” en mar abierto. La decisión depende de su estado físico. Una red verde bloquea la salida de la embarcación para evitar que escape antes de tiempo.

El caso inició el 23 de marzo. En esa fecha, la ballena quedó atrapada por primera vez. Luego logró liberarse sin ayuda. Sin embargo, volvió a encallar en varias ocasiones.

Las autoridades intentaron varios métodos de rescate. Entre ellos figuraron canales en la arena. Ninguno tuvo éxito. A inicios de abril, el operativo oficial se suspendió al considerar inviable el salvamento.

La decisión provocó reacción pública. Posteriormente, empresarios obtuvieron permiso para presentar un nuevo plan. Ese esquema permitió retomar el rescate.

Algunos científicos cuestionaron la viabilidad del procedimiento. Consideraron que implicaba riesgos para el animal y señalaron bajas probabilidades de éxito.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.