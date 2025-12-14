Ciencia

Ballena en peligro crítico de extinción, recorrió 4.828 km desde Irlanda hasta Boston y sorprendió a científicos

El ejemplar, visto en Irlanda en julio de 2024, reapareció frente a la costa de Boston y se convirtió en un caso único para la ciencia marina

Por Damián Arroyo C.
Las cicatrices únicas en la cabeza de la ballena permitieron a los investigadores comparar las fotografías del avistamiento en Irlanda (izquierda) con las imágenes captadas por el Center for Coastal Studies frente a Boston (derecha).
Las cicatrices únicas en la cabeza de la ballena permitieron a los investigadores comparar las fotografías del avistamiento en Irlanda (izquierda) con las imágenes captadas por el Center for Coastal Studies frente a Boston (derecha). (Naomi D'arcy/NOAA)







