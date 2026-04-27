Baby boomers y generación X tendrían ventaja psicológica frente a jóvenes, revela estudio

Análisis científicos señalan ventaja emocional en generaciones mayores y alertan sobre aumento del malestar entre los 30 y 50 años.

Los baby boomers y la generación X muestran una ventaja psicológica frente a los jóvenes actuales. Así lo indicó un estudio publicado en la revista BMJ Mental Health. El análisis atribuye esta diferencia a una mayor resiliencia mental desarrollada durante su crianza.

La investigación señala que las personas nacidas entre 1950 y 1970 crecieron en entornos con más autonomía y menos exposición digital. Este contexto favoreció habilidades como la paciencia y la resolución de conflictos. También redujo la comparación social que hoy se amplifica en redes sociales.

El estudio define la resiliencia como la capacidad de enfrentar momentos críticos sin perder estabilidad emocional. Según los hallazgos, la ausencia de estímulos digitales constantes durante la infancia fortaleció esta habilidad en generaciones mayores.

Sin embargo, otro análisis aporta matices. Un estudio longitudinal de Cambridge University Press evaluó tres cohortes británicas nacidas en 1946, 1958 y 1970. El seguimiento abarcó desde la adultez temprana hasta la vejez.

Los resultados mostraron que la mediana edad representa un periodo de mayor vulnerabilidad psicológica. Entre los 30 y los 50 años se registró un aumento sostenido del malestar emocional en todas las generaciones.

Los expertos atribuyen este incremento a factores como las responsabilidades laborales, la crianza de hijos y el cuidado de padres mayores. Además, el estudio indicó que el impacto resulta más marcado en cohortes recientes, lo que sugiere influencia de cambios económicos y laborales.

La investigación también identificó un patrón en forma de U invertida en la salud mental. El malestar inicia alto en la adultez temprana. Luego alcanza un punto crítico en la mediana edad. Finalmente disminuye en la vejez.

Después de los 60 años, los datos muestran una mejora en el bienestar emocional. Este fenómeno se asocia con la selectividad socioemocional, proceso en el cual las personas priorizan relaciones positivas y actividades que aportan estabilidad.

Los hallazgos indican que, aunque las generaciones mayores poseen ventajas en habilidades emocionales, la salud mental varía a lo largo de la vida. El periodo de la mediana edad concentra riesgos que afectan a todos los grupos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.