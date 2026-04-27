Ciencia

Baby boomers y generación X tendrían ventaja psicológica frente a jóvenes, revela estudio

Investigaciones destacan diferencias generacionales en salud mental, pero coinciden en que la mediana edad eleva el riesgo emocional

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Por La Nación / Argentina / GDA
Análisis científicos señalan ventaja emocional en generaciones mayores y alertan sobre aumento del malestar entre los 30 y 50 años.
Análisis científicos señalan ventaja emocional en generaciones mayores y alertan sobre aumento del malestar entre los 30 y 50 años. (ChatGPT /Generada con IA)







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