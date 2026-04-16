Ciencia

Avena con banano: receta clave para recuperar músculo tras el gimnasio y mejorar resultados

Esta receta aporta nutrientes clave para recuperar energía y favorecer el desarrollo muscular de forma práctica

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Receta de avena con banano y proteína que ayuda a recuperar energía y favorecer el crecimiento muscular tras el gimnasio.
Receta de avena con banano y proteína que ayuda a recuperar energía y favorecer el crecimiento muscular tras el gimnasio. (Canva stock/Vicentia Olariu's Images / Rodrigobark de Getty Images)







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El Tiempo Colombia

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