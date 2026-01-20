Ciencia

Aprenda a preparar una bebida vitamínica que favorece el aumento de masa muscular

Opciones prácticas de licuados naturales explican cómo ciertos ingredientes pueden apoyar la alimentación de quienes buscan fortalecer el cuerpo y retomar hábitos saludables junto al ejercicio

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Dos licuados con avena ofrecen proteína y fibra. Se convierten en apoyo nutricional para quienes buscan ganar masa muscular tras las fiestas.
Dos licuados con avena ofrecen proteína y fibra. Se convierten en apoyo nutricional para quienes buscan ganar masa muscular tras las fiestas. (Canva/Canva)







