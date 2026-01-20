Aprenda a preparar una bebida vitamínica que favorece el aumento de masa muscular

Dos licuados con avena ofrecen proteína y fibra. Se convierten en apoyo nutricional para quienes buscan ganar masa muscular tras las fiestas.

Tras la temporada navideña, muchas personas enfrentan aumento de peso y plantean como meta retomar hábitos saludables en enero. El entrenamiento físico requiere acompañamiento nutricional para alcanzar resultados más rápidos y seguros.

Los batidos nutritivos destacan como una opción práctica. Aportan proteína, vitaminas y minerales. Estos nutrientes favorecen el desarrollo de masa muscular cuando se combinan con ejercicio regular.

La alimentación no funciona de forma aislada. Una rutina supervisada por profesionales permite dar descanso al músculo y reducir el riesgo de lesiones. Bajo este enfoque, los licuados con avena se posicionan como una alternativa frecuente en planes orientados al aumento muscular.

Batido de avena y banano

El influencer fitness Samuel Bean difundió una receta de batido de avena que incorporó a su rutina para fortalecer masa muscular. La preparación incluye ingredientes de fácil acceso.

Ingredientes y preparación

Un banano en rodajas

300 ml de leche, según preferencia

40 g de crema de cacahuete

Dos cucharadas de avena

Una cucharada de proteína, opcional

Todos los ingredientes se mezclan en una licuadora durante 30 segundos. El batido se consume antes de ir al gimnasio. La combinación con ejercicio regular favorece el crecimiento muscular.

Licuado de avena y manzana

Instituciones de salud destacan beneficios de estos ingredientes. Mayo Clinic señala que la manzana aporta fibra clave para el sistema digestivo y ayuda a regular el colesterol. MedlinePlus indica que la avena contiene betaglucanos, una fibra soluble que mejora el perfil lipídico y apoya la salud del corazón.

La mezcla de ambos ingredientes contribuye a reducir depósitos grasos en la sangre. También favorece el metabolismo por su alto contenido de fibra.

Ingredientes y preparación

Una taza de avena en hojuelas

Dos manzanas peladas y cortadas sin semillas

Una cucharada de miel de abeja

Nueces y canela, opcional

Una cucharada de proteína

Todo se licúa hasta lograr una mezcla homogénea. Este licuado se integra como complemento dentro de una dieta balanceada.

Especialistas recomiendan consultar a un nutricionista antes de incorporar estos batidos de forma regular. La valoración profesional permite descartar alergias y ajustar la dieta según las necesidades de cada persona.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.