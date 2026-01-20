Aprenda a preparar una bebida vitamínica que favorece el aumento de masa muscular

Tras la temporada navideña, muchas personas enfrentan aumento de peso y plantean como meta retomar hábitos saludables en enero. El entrenamiento físico requiere acompañamiento nutricional para alcanzar resultados más rápidos y seguros.
Los batidos nutritivos destacan como una opción práctica. Aportan proteína, vitaminas y minerales. Estos nutrientes favorecen el desarrollo de masa muscular cuando se combinan con ejercicio regular.
La alimentación no funciona de forma aislada. Una rutina supervisada por profesionales permite dar descanso al músculo y reducir el riesgo de lesiones. Bajo este enfoque, los licuados con avena se posicionan como una alternativa frecuente en planes orientados al aumento muscular.
Batido de avena y banano
El influencer fitness Samuel Bean difundió una receta de batido de avena que incorporó a su rutina para fortalecer masa muscular. La preparación incluye ingredientes de fácil acceso.
Ingredientes y preparación
- Un banano en rodajas
- 300 ml de leche, según preferencia
- 40 g de crema de cacahuete
- Dos cucharadas de avena
- Una cucharada de proteína, opcional
Todos los ingredientes se mezclan en una licuadora durante 30 segundos. El batido se consume antes de ir al gimnasio. La combinación con ejercicio regular favorece el crecimiento muscular.
Licuado de avena y manzana
Instituciones de salud destacan beneficios de estos ingredientes. Mayo Clinic señala que la manzana aporta fibra clave para el sistema digestivo y ayuda a regular el colesterol. MedlinePlus indica que la avena contiene betaglucanos, una fibra soluble que mejora el perfil lipídico y apoya la salud del corazón.
La mezcla de ambos ingredientes contribuye a reducir depósitos grasos en la sangre. También favorece el metabolismo por su alto contenido de fibra.
Ingredientes y preparación
- Una taza de avena en hojuelas
- Dos manzanas peladas y cortadas sin semillas
- Una cucharada de miel de abeja
- Nueces y canela, opcional
- Una cucharada de proteína
Todo se licúa hasta lograr una mezcla homogénea. Este licuado se integra como complemento dentro de una dieta balanceada.
Especialistas recomiendan consultar a un nutricionista antes de incorporar estos batidos de forma regular. La valoración profesional permite descartar alergias y ajustar la dieta según las necesidades de cada persona.
