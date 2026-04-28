Ciencia

Astrónomos observan detalles inéditos de la galaxia del Sombrero desde Chile: vea el video

NOIRLab informó que la imagen muestra el halo y una corriente estelar de Messier 104

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
La galaxia Sombrero fue captada con detalle por la Cámara de Energía Oscura en Chile.
La galaxia Sombrero fue captada con detalle por la Cámara de Energía Oscura en Chile. (CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGastronomíaChilegalaxia del Sombrero
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.