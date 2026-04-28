Astrónomos observan detalles inéditos de la galaxia del Sombrero desde Chile: vea el video

La galaxia Sombrero fue captada con detalle por la Cámara de Energía Oscura en Chile.

La Cámara de Energía Oscura captó nuevos detalles de Messier 104, conocida como la galaxia Sombrero, según un comunicado del Laboratorio Nacional de Investigación en Astronomía Óptica e Infrarroja de la Fundación Nacional para la Ciencia de Estados Unidos (NOIRLab).

La imagen fue tomada con la Dark Energy Camera, de 570 megapíxeles, instalada en el telescopio Víctor M. Blanco de 4 metros, en el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, en Chile.

Messier 104 se ubica a unos 30 millones de años luz de la Tierra, en la constelación de Virgo. La galaxia mide cerca de 50.000 años luz de ancho y forma parte del cúmulo de galaxias de Virgo.

La imagen muestra un núcleo brillante, alrededor de 2.000 cúmulos globulares de estrellas y una banda oscura de polvo frío y gas de hidrógeno alrededor del disco, zona donde ocurre la mayor parte de la formación estelar.

NOIRLab indicó que también se observa un halo luminoso que parece extenderse más de tres veces el ancho de la galaxia. Según el comunicado, esta podría ser la primera vez que ese halo se capta con ese nivel de detalle y a esa escala.

La sensibilidad de la cámara también permitió registrar una corriente estelar que se extiende desde el lado sur de la galaxia. El halo y esa corriente contienen estrellas desprendidas de sus galaxias de origen, lo que apunta a una fusión anterior entre la galaxia Sombrero y una galaxia satélite más pequeña.

El nombre de galaxia Sombrero proviene de su semejanza con un sombrero tradicional mexicano, por su abultamiento central y la franja oscura de polvo que rodea su disco.

Messier 104 fue observada inicialmente por el astrónomo francés Pierre Méchain en 1781. En 1784, William Herschel la registró de forma independiente. Su incorporación oficial al Catálogo Messier ocurrió en 1921, tras la confirmación de Camille Flammarion de que ambas observaciones correspondían al mismo objeto.

La Dark Energy Camera fue diseñada para el Dark Energy Survey, financiada por el Departamento de Energía de Estados Unidos y construida y probada en Fermilab. Aunque ese estudio concluyó en el 2019, la cámara continúa en uso para investigaciones astronómicas.