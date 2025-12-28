Ciencia

Astrónomos detectan estrella distante que explotó dos veces y abrió un nuevo enigma cósmico

La estrella AT2025ulz combinó señales de dos explosiones y obligó a reconsiderar cómo evolucionan estrellas muy masivas en condiciones extremas

Por O Globo / Brasil / GDA
AT2025ulz unió rasgos de kilonova y supernova. La posible superkilonova motivó nuevas búsquedas de eventos similares [Imagen con fines ilustrativos]
AT2025ulz unió rasgos de kilonova y supernova. La posible superkilonova motivó nuevas búsquedas de eventos similares [Imagen con fines ilustrativos] (Canva/Canva)







