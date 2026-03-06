Astrónomos captan por primera vez la astrosfera de una estrella joven similar al Sol

El observatorio Chandra detectó la primera imagen de una astrosfera alrededor de una estrella parecida al Sol.

Astrónomos obtuvieron la primera imagen de una astrosfera alrededor de una estrella similar al Sol, gracias a observaciones realizadas con el observatorio de rayos X Chandra de la NASA.

La estructura detectada rodea por completo a la estrella HD 61005. Los vientos emitidos desde su superficie inflan una burbuja de gas caliente que se expande hacia el gas y el polvo galácticos más fríos que rodean el sistema estelar.

El hallazgo ofrece un punto de comparación para estudiar la evolución del Sol. Los científicos indicaron, en un comunicado de la NASA, que esta observación permite analizar cómo pudo haber sido el viento solar y la forma de la heliosfera en etapas tempranas del sistema solar.

HD 61005 se encuentra a unos 120 años luz de la Tierra. La estrella tiene una masa y temperatura similares a las del Sol, pero es mucho más joven: tiene cerca de 100 millones de años, frente a los aproximadamente 5.000 millones de años del Sol.

Debido a su juventud, la estrella emite un viento de partículas más intenso. Según los investigadores, este viento viaja cerca de tres veces más rápido y es unas 25 veces más denso que el viento solar actual.

El estudio fue liderado por Carey Lisse, de la Universidad Johns Hopkins y los resultados serán publicados en la revista Astrophysical Journal.

Los científicos señalaron que el viento del Sol influye en la Tierra y en el espacio cercano. Puede afectar satélites y misiones espaciales dirigidas a la Luna o a Marte.

El sistema estelar HD 61005 también es conocido como “la Polilla”. Recibe este nombre por la gran cantidad de polvo que lo rodea y que, visto con telescopios infrarrojos, forma estructuras similares a alas.

Estas estructuras se formaron con material que quedó después del nacimiento de la estrella. Los investigadores comparan este material con el cinturón de Kuiper del sistema solar.

Observaciones del telescopio espacial Hubble mostraron que el medio interestelar alrededor de HD 61005 es aproximadamente mil veces más denso que el que rodea actualmente al Sol.

Desde la década de 1990, los astrónomos intentaban obtener imágenes de una astrosfera alrededor de una estrella similar al Sol. En este caso, el observatorio Chandra detectó la estructura porque el viento estelar produce rayos X al chocar con el polvo y el gas del entorno interestelar.

La astrosfera observada tiene un diámetro cercano a 200 veces la distancia entre la Tierra y el Sol.

Los científicos indicaron que el Sol probablemente atravesó una fase similar cuando era más joven y que también pudo haber pasado por regiones del espacio con mayor densidad de polvo y gas.

HD 61005 no es visible a simple vista desde la Tierra, pero puede observarse con binoculares.

Las primeras señales de emisión de rayos X de la estrella se detectaron en una observación de una hora realizada en 2014. En 2021, los astrónomos realizaron una observación de casi 19 horas, lo que permitió identificar la estructura extendida de la astrosfera.

El programa Chandra es administrado por el Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA. Las operaciones científicas se coordinan desde el Centro de Rayos X Chandra del Observatorio Astrofísico Smithsonian.