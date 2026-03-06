Ciencia

Astrónomos captan por primera vez la astrosfera de una estrella joven similar al Sol

Observación con el telescopio Chandra reveló una burbuja de gas caliente que rodea a la estrella HD 61005

Por Jailine González Gómez
El observatorio Chandra detectó la primera imagen de una astrosfera alrededor de una estrella parecida al Sol.
El observatorio Chandra detectó la primera imagen de una astrosfera alrededor de una estrella parecida al Sol. (NASA/CXC//SAO/N. Wolk)







